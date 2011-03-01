تحریمها موجب پیشرفت کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار سرپرست و معاونین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با بیان اینکه بسیاری از رشد‌ها به دلیل کمبود‌ها به دست آمده است‌، گفت: در بحث بنزین و گندم وقتی کشور ما در تحریم قرار گرفت ضمن اینکه توانست با طرح‌های نو نیاز خود را تامین کند و به خود کفایی برسد در مرز صادرات نیز قرار گرفت.



وی با اشاره به برخی از طرح‌های نو ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی قم برای تامین آب روستا‌ها اظهار داشت: خشکسالی‌ به جز کمبود‌هایی که به دنبال دارد چهره دیگری دارد و آن هم ارائه طرح‌های نو برای رفع این کمبود‌ها است که رشد و پیشرفت را به همراه دارد.



امام جمعه افزود: طرح‌هایی که برای تقویت و تامین آب مردم و مقابله با خشکسالی انجام شده است حاصل کمبودهایی است که در این زمینه احساس شده است.



حضور حضرت معصومه (س) در قم نعمتی بزرگ است



وی در ادامه با بیان اینکه با حضور حضرت معصومه (س) در قم، این شهر دارای سرمایه عظیم، موقعیت بلند و ظرفیت بسیار بالایی شد افزود: حضور این وجود مقدس که برای شهر قم و ایران منشا خیرات و برکات شد برای همگان مغتنم است و لازم است شکر این نعمت به جای آورده شود.



امام جمعه قم خاطر نشان کرد: برای شکر نعمت باید از این سرمایه عظیم الهی یعنی حضرت معصومه (س) و حرم مطهر ایشان درست استفاده شود زیرا درست استفاده نشدن از هر نعمتی کفران آن نعمت به شمار می‌رود.



وی تاکید کرد: ما باید اهداف سفر تاریخی حضرت معصومه(س) به قم را مورد توجه قرار دهیم و بر روی آن اهداف پافشاری و اصرار کنیم و در همه خدمات و ارائه برنامه‌ها این اهداف را مدنظر داشته باشیم.



روستاها مورد توجه باشد



سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم به روستا‌ها، خطاب به مدیران آبفار قم گفت: شما نیز باید در ارائه خدمات و فعالیت‌ها جلوه و وجه اصلی شهر مقدس قم را مورد توجه قرار دهید.



وی با اشاره به توجه نظام به روستا‌ها خاطرنشان کرد: در نظام ما که سعی می‌شود تعادل در ارائه خدمات حفظ شود باید تعامل بین مردم شهر و روستا برقرار شود.



تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) در عین حال بر پرهیز از اسراف، تضییع حق مردم و دوری از رفتارهای ناشایست توسط مردمی که از شهر‌ها به روستا‌ها سفر می‌کنند تاکید کرد.