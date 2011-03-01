به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدجعفر علمی قبل از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: ۱۸ اندیشمند و شخصیت علمی از ۱۸ کشور برای حضور در این جشنواره به کشور دعوت شدهاند و هم اکنون در ایران حضو دارند.
وی ابرازداشت: برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی و بازدید از واحدهای مختلف جامعة المصطفی و زیارت اماکن مقدسه از جمله برنامههایی است که برای این گروه ۱۸ نفره برنامه ریزی شده است.
نفرات اول تا سوم جشنواره تجلیل میشوند
علمی اضافه کرد: جشنواره شیخ طوسی در دو نوبت صبح و عصر در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی برگزار میشود و علاوه بر ارایه مقالات برتر از نفرات اول تا سوم در هر رشته تجلیل میشود.
دبیر جشنواره بین المللی شیخ طوسی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش عمومی و یژه فراخوان شده است گفت: بخش عمومی در شاخههای کتاب، مقاله، پایان نامه، نرم افزارهای علوم اسلامی در ۸ موضوع تا تیرماه امسال فراخوان شده بود که در مجموع ۲۲۵ نفر شامل ۲۱۲ مرد، ۱۰ زن و سه موسسه از ۲۷ کشور در این جشنواره شرکت کردند.
علمی ابراز داشت: زبان اثار ارایه شده به جشنواره از تنوع بالایی برخوردار بود و در بیش از ۱۳ زبان زنده دنیا ارایه شد.
حضور طلاب سطح ۴ و ۵ در جشنواره شیخ طوسی
معاون پژوهش جامعه المصطفی(ص) اضافه کرد: از تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره ۱۲۱ نفر در سطح ۴ حوزه و ۲ نفر در سطح ۵ حوزه مشغول تحصیل هستند.
وی با اشاره به برگزاری بخش ویژه این جشنواره با موضوع «عاشوراپژوهی در عرصه بین الملل» افزود: ۱۴۱ نفر شامل ۶۰ مرد و ۸۱ زن از ۱۳ کشور در این بخش به ارایه آثار خود پرداختند و آثار به ۷ زبان در جشنواره ارایه شده است.
حضور ۱۲ اندیشمند از ۱۸ کشور
علمی ابرازداشت: ۱۸ اندیشمند از ۱۲ کشور به عنوان میهمان به جشنواره دعوت شدهاند که در میان آنها شخصیتهای علمی و فرهیخته از کشورهایی مانند سوریه، ترکیه، کوزو، لبنان، افغانستان و... حضور دارند.
وی افزود: آیت الله سبحانی به عنوان سخنران ویژه این همایش دعوت برگزارکنندگان همایش را پذیرفته و سخنرانی خواهند کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش جامعة المصطفی العالمیه از برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی با حضور آیت الله سبحانی در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدجعفر علمی قبل از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: ۱۸ اندیشمند و شخصیت علمی از ۱۸ کشور برای حضور در این جشنواره به کشور دعوت شدهاند و هم اکنون در ایران حضو دارند.
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