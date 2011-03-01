به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدجعفر علمی قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: ۱۸ اندیشمند و شخصیت علمی از ۱۸ کشور برای حضور در این جشنواره به کشور دعوت شده‌اند و هم اکنون در ایران حضو دارند.



وی ابرازداشت: برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی و بازدید از واحدهای مختلف جامعة المصطفی و زیارت اماکن مقدسه از جمله برنامه‌هایی است که برای این گروه ۱۸ نفره برنامه ریزی شده است.



نفرات اول تا سوم جشنواره تجلیل می‌شوند



علمی اضافه کرد: جشنواره شیخ طوسی در دو نوبت صبح و عصر در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی برگزار می‌شود و علاوه بر ارایه مقالات بر‌تر از نفرات اول تا سوم در هر رشته تجلیل می‌شود.



دبیر جشنواره بین المللی شیخ طوسی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش عمومی و یژه فراخوان شده است گفت: بخش عمومی در شاخه‌های کتاب، مقاله، پایان نامه، نرم افزارهای علوم اسلامی در ۸ موضوع تا تیرماه امسال فراخوان شده بود که در مجموع ۲۲۵ نفر شامل ۲۱۲ مرد، ۱۰ زن و سه موسسه از ۲۷ کشور در این جشنواره شرکت کردند.



علمی ابراز داشت: زبان اثار ارایه شده به جشنواره از تنوع بالایی برخوردار بود و در بیش از ۱۳ زبان زنده دنیا ارایه شد.



حضور طلاب سطح ۴ و ۵ در جشنواره شیخ طوسی



معاون پژوهش جامعه المصطفی‌(ص) اضافه کرد: از تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره ۱۲۱ نفر در سطح ۴ حوزه و ۲ نفر در سطح ۵ حوزه مشغول تحصیل هستند.



وی با اشاره به برگزاری بخش ویژه این جشنواره با موضوع «عاشوراپژوهی در عرصه بین الملل» افزود: ۱۴۱ نفر شامل ۶۰ مرد و ۸۱ زن از ۱۳ کشور در این بخش به ارایه آثار خود پرداختند و آثار به ۷ زبان در جشنواره ارایه شده است.



حضور ۱۲ اندیشمند از ۱۸ کشور



علمی ابرازداشت: ۱۸ اندیشمند از ۱۲ کشور به عنوان می‌ه‌مان به جشنواره دعوت شده‌اند که در میان آن‌ها شخصیت‌های علمی و فرهیخته از کشورهایی مانند سوریه، ترکیه، کوزو، لبنان، افغانستان و... حضور دارند.



وی افزود: آیت الله سبحانی به عنوان سخنران ویژه این همایش دعوت برگزارکنندگان همایش را پذیرفته و سخنرانی خواهند کرد.