پروژه های عمرانی سلسله افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الشتر، برنامه ‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر سوم به استان لرستان با حضور در شهرستان سلسله، پروژه‌ های فرهنگی و عمرانی را در این شهرستان افتتاح خواهد کرد.

مطابق اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان سید محمد حسینی در سفر به الشتر سالن ورزشی چند منظوره این شهرستان را در محل مجتمع تربیت بدنی افتتاح خواهد کرد.

افتتاح طرح آبیاری بارانی تحت فشار، دیدار با نخبگان دستگاه های اجرایی شهرستان الشتر، شرکت در جلسه شورای اداری، ملاقات مردمی و بازدید از چند پروژه فرهنگی و حضور در گلزار شهدا از دیگر برنامه ‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان سلسله است.

همچنین سید محمد حسینی روز چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری سلسله با نخبگان فرهنگی و قرآنی این شهرستان دیدار خواهد کرد.

بنابراین گزارش هیئت دولت از روز چهارشنبه همزمان با 11 اسفند ماه با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف این استان پیگیری خواهند کرد.

هم زمان با آغاز دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان لرستان، 10 نفر از اعضای دولت از روز چهارشنبه با سفر به شهرهای مختلف استان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان لرستان پیگیری خواهند کرد.

همچنین افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی استان لرستان از دیگربرنامه های سفر اعضای هیئت دولت به شهرستان های این استان است، ضمن اینکه هیئت وزیران با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان در جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها نیز حضور خواهند یافت.