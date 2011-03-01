کیفیت هوای امروز تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران، میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ازن نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاههای شهرداری منطقه 10 و پردیسان به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن و ایستگاههای استانداری، اقدسیه، پارک رازی، پارک سلامت و دانشگاه شهید بهشتی به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز است و شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری در بعضی ساعات بارش باران و در ارتفاعات همراه بارش برف و در پاره ای نقاط وزش باد و در اواخر وقت نیمه ابری است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

با این حال کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.



بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.