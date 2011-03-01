بزرگراه شهید صیاد شیرازی به میدان سپاه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی معاون امور مناطق شهرداری تهران که در بازدید از پروژه احداث ادامه بزرگراه صیاد شیرازی سخن می‌گفت، با تأکید بر این که بزرگراه صیاد شیرازی تا پایان سال به میدان سپاه وصل می‌شود، 14 فروردین ماه سال 90 را زمان افتتاح این پروژه توسط شهردار تهران خواند.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل بزرگراه امام علی (ع) تا پایان سال 91 دسترسی‌های شمالی- جنوبی شهروندان تهرانی بیش از پیش آسان‌ شود.

شریفی با اشاره به پروژه احداث تونل صیاد به طول 9 کیلومتر که در مرحله طراحی است، ‌اواخر سال 90 را زمان احتمالی آغاز اجرای این پروژه خواند و یادآور شد طبق پیش بینی‌های صورت گرفته، احداث این تونل طی 3 تا 4 سال به نتیجه خواهد رسید.

معاون شهردار تهران با مناسب توصیف کردن سرعت و کیفیت عملیات اجرایی در بزرگراه صیاد شیرازی، تلاش معاونت فنی و عمرانی و شهرداری منطقه 7 تهران در پیشبرد این پروژه را ستود و گفت : با تلاش شهرداری منطقه و سازمان املاک شهرداری تهران، تمام معارضات ملکی برطرف شده و با پیگیری اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی معارضات پست برق در مسیر اجرای عملیات پروژه نیز بزودی رفع خواهد شد.

در این بازدید که دکتر مازیار حسینی معـاون فنی و عمرانی شهردار تهران، مدیران سازمانها و شرکت‌های تابعه این معاونت و تنی چند از شهرداران مناطق نیز حضور داشتند، بزرگراه‌های بسیج و آزادگان به عنوان یکی از محورهای طرح استقبال از بهار سال 90 و پروژه شهر آفتاب نیز مورد بازدید قرار گرفت.

شریفی در این بازدید ضمن بررسی جزئیات طرح‌های تهیه شده برای بهسازی، ایمن سازی و زیباسازی بزرگراه‌های بسیج و آزادگان، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کرد.