مهندسان با رعایت اخلاق و اصول مهندسی اعتماد مردم را جلب کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینی‌پور قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در آستانه برگزاری همایش اخلاق مهندسی در قم در خصوص اهمیت رعایت اخلاق مهندسی در بین جامعه مهندسان اظهار داشت: اخلاق مهندسی مقوله‌ای جدید نیست و رعایت اخلاق در تمامی رشته‌ها به خصوص رشته مهندسی که با ارائه خدمات مستقیم به مردم می‌پردازد بسیار مهم است.



وی با تأکید بر اینکه مهندسان باید با رعایت اصول و اخلاق مهندسی در اجرای پروژه‌ها اعتماد مردم را به خود جلب کنند افزود: امروز جامعه نگاه ویژه‌ای به مقوله مهندسی در ساخت و ساز‌ها دارد.



عابدینی‌پور ادامه داد: امروز کمتر کسی است که نخواهد اصول مهندسی در ساخت مسکن و پروژه‌های مختلف رعایت شود و در این راستا جامعه مهندسی وظیفه سنگینی بر عهده دارند تا بتوانند انتظارات به حق مردم را در کار بر آورد کنند.



شهردار قم خاطرنشان کرد: باید فرهنگی در جامعه ایجاد شود و جامعه نگاه ویژه‌ای نسبت به مهندسان داشته باشند که اگر این شرایط بوجود آمد رعایت اخلاق و اصول مهندسی در بین جامعه مهندسان نیز نهادینه می‌شود و دیگر جایی برای تخطی و اشتباه مهندسان وجود نخواهد داشت.



وی افزود: در چند سال اخیر جایگاه سازمان نظام مهندسی در کشور تقویت شده است و مردم به این سازمان با دید تخصصی نگاه می‌کنند که در این راستا مهندسان نیز باید تلاش کنند با رعایت اصول و اخلاق مهندسی به این توجه مردم پاسخ مثبت دهند.



یادآور می‌شود: همایش اخلاق مهندسی همزمان با سومین اجلاس سراسری گروه‌های تخصصی عمران سراسر کشور به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه درسالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار می‌شود.



تجلیل از مهندسان بر‌تر استان قم قرائت سوگند نامه مهندسان و همچنین رونمایی از تمبر یادبود سازمان نظام مهندسی استان قم از دیگر برنامه‌های همایش اخلاق مهندسی است که در روز ۱۱ اسفندماه در قم برگزار می‌شود.