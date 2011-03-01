کارگاههای آموزشی هنرمندان خارجی در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ولادیمیر استانوفسکی، کاریکاتوریست صربستانی ساعت 10:30 صبح چهارشنبه 11 اسفندماه در موزه هنرهای معاصر تهران کارگاه آموزشی کاریکاتور با حضور هنرمندان و علاقمندان برگزار می‌کند.

همچنین کارگاه خوشنویسی فریدعلی، هنرمند برجسته خوشنویسی کویت با حضور هنرمندان و علاقمندن این رشته ساعت 15 چهارشنبه 11 اسفندماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود. کارگاههای آموزشی از برنامه‌های سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر است.

همچنین هفته گذشته کارگاه‌های آموزشی نقاشی جشنواره تجسمی فجر در شش استان کشور برگزار شد. ولادیمیر استانوفسکی از کاریکاتوریست‌های شاخص لهستانی است که نمایشگاه آثارش نیز در جشنواره تجسمی فجر در برج آزادی برگزار شد.