مشکلات مددجویان لرستانی بررسی می شود

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این ستاد به منظور بررسی مشکلات مددجویان و گفتگوی آنها با سرپرست سازمان بهزیستی کشور و هیئت همراه تشکیل خواهد شد.

مرتضی رحیمی افزود: همچنین در این ستاد ۳۰ نفر از مددکاران این سازمان و ۲۰ نفر کاربر به منظور پاسخگویی به نامه های مددجویان و بازدید از منازل آنها در ستاد مذکور مستقر خواهند شد.

وی تصریح کرد: ستاد ارتباطات مردمی در بهزیستی لرستان در دوسالن مجزا برای خانم ها و آقایان تشکیل می شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با سفر دور سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان تحول جدیدی در لرستان ایجاد و بخش مهمی از مشکلات معلولین و مددجویان رفع شود.

رحیمی همچنین از پیشنهاد چندین طرح فرهنگی برای دور سوم سفر استانی هیئت دولت به لرستان خبر داد و بیان داشت: بهزیستی استان لرستان برای دور سوم سفر ریاست جمهوری ۱۹ طرح فرهنگی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارائه کرده است.