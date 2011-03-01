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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

همزمان با سفر دولت/

مشکلات مددجویان لرستانی بررسی می شود

مشکلات مددجویان لرستانی بررسی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همزمان با سفر سوم رئیس جمهوری با تشکیل ستاد ارتباطات مردمی در بهزیستی لرستان مشکلات مددجویان لرستانی بررسی می شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این ستاد به منظور بررسی مشکلات مددجویان و گفتگوی آنها با سرپرست سازمان بهزیستی کشور و هیئت همراه تشکیل خواهد شد.

مرتضی رحیمی افزود: همچنین در این ستاد ۳۰ نفر از مددکاران این سازمان و ۲۰ نفر کاربر به منظور پاسخگویی به نامه های مددجویان و بازدید از منازل آنها در ستاد مذکور مستقر خواهند شد.

وی تصریح کرد: ستاد ارتباطات مردمی در بهزیستی لرستان در دوسالن مجزا برای خانم ها و آقایان تشکیل می شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با سفر دور سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان تحول جدیدی در لرستان ایجاد و بخش مهمی از مشکلات معلولین و مددجویان رفع شود.

رحیمی همچنین از پیشنهاد چندین طرح فرهنگی برای دور سوم سفر استانی هیئت دولت به لرستان خبر داد و بیان داشت: بهزیستی استان لرستان برای دور سوم سفر ریاست جمهوری ۱۹ طرح فرهنگی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارائه کرده است.

کد مطلب 1264619

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