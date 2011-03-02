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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۱

محرر در گفتگو با مهر :

بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به چایکاران بدهکار را ممنوع کرد

بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به چایکاران بدهکار را ممنوع کرد

سرپرست سازمان چای کشور با بیان اینکه براساس مصوبه جدید بانک مرکزی کشاورزانی که به سیستم بانکی بدهی داشته باشند اجازه دریافت تسهیلات ندارند، گفت: براساس این مصوبه، 90 درصد چایکاران نمی توانند از تسهیلات به زراعی باغات استفاده کنند.

علی محرر در گفتگو با مهر درباره اختصاص وامهای به زراعی به چایکاران گفت: حدود 10 میلیارد تومان اعتبار برای به زراعی به چایکاران اختصاص یافته است اما به دلیل مشکلات بانکی، اغلب چایکاران نمی توانند از این اعتبارات استفاده کنند.

وی افزود: براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی چایکارانی که تا پیش از این مطالبات معوق خود را نپرداخته باشند اجازه استفاده از تسهیلات هیچ یک از بانک ها را ندارند.

سرپرست سازمان چای کشور تعداد چایکارانی را که نمی توانند از تسهیلات بانکها استفاده کنند 90 درصد از کل چایکاران دانست و گفت: حدود 90 درصد از کشاورزان با مشکل معوقه های بانکی روبرو هستند و بنابراین تعداد زیادی از آنها نمی توانند از تسهیلات برای به زراعی باغات چای استفاده کنند.

محرر افزود: 3 میلیارد تومان از 10 میلیارد تومان از سوی وزارت جهادکشاورزی و مابقی تسهیلات به زراعی از سوی بانک و با کارمزد 4 درصدی پرداخت می شود.

سرپرست سازمان چای کشور با انتقاد از شرایط جدید بانک مرکزی، گفت: چایکاران در حال به زراع باغات چای هستند و به انتظارتسهیلات بانکی نمی مانند.

وی درباره اعلام قیمت خرید تضمینی چای از سوی دولت اظهار داشت: از یک ماه قبل به ما اعلام کردند که قیمت خرید تضمینی را تعیین می کنند اما هنوزخبری نشده است.

محرر با بیان اینکه قیمت پیشنهادی سازمان کمی از قیمت سال گذشته بیشتر است، افزود: پس از تصویب و ابلاغ قیمت جدید، برگ سبز چای خریداری می شود.

کد مطلب 1264620

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