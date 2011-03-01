  1. استانها
  2. قم
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

ویژه بانوان فعال فرهنگی؛

چهار دوره آموزشی نقد نحله‌های انحرافی در قم برگزار شد

چهار دوره آموزشی نقد نحله‌های انحرافی در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: چهار دوره آموزشی بررسی و نقد نحله های انحرافی ویژه بانوان فرهیخته و فعال فرهنگی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اشرف یوسفی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از دهه فجر انقلاب اسلامی تا اوایل اسفندماه 4 کارگاه آموزشی با موضوع نقد و بررسی مکاتب انحرافی وهابیت، مسیحیت، شیطان پرستی زن و معنویت های کاذب از سوی سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.

وی ادامه داد: مخاطبین این کارگاه های آموزشی، بانوان فرهیخته، مبلغات، بانوان مداح و مسئولین هیئات مذهبی بانوان بوده اند.

یوسفی خاطرنشان کرد: این دوره های آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی بانوان فعال در امر فرهنگی نسبت به توطئه های دشمنان در قالب گسترش مکاتب و نحله های انحرافی و فرقه های نوظهور برگزار شده است.

مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به استقبال بانوان از این دوره های آموزشی اظهار داشت: در این دوره های آموزشی از اساتید و پژوهشگران خبره برای تدریس دعوت شده که خوشبختانه با استقبال آنها مواجه شده، به گونه ای که تعدادی از بانوان خواستار استمرار این دوره ها شدند.

کد مطلب 1264621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها