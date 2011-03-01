به گزارش خبرنگار مهر در قم، اشرف یوسفی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از دهه فجر انقلاب اسلامی تا اوایل اسفندماه 4 کارگاه آموزشی با موضوع نقد و بررسی مکاتب انحرافی وهابیت، مسیحیت، شیطان پرستی زن و معنویت های کاذب از سوی سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.



وی ادامه داد: مخاطبین این کارگاه های آموزشی، بانوان فرهیخته، مبلغات، بانوان مداح و مسئولین هیئات مذهبی بانوان بوده اند.



یوسفی خاطرنشان کرد: این دوره های آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی بانوان فعال در امر فرهنگی نسبت به توطئه های دشمنان در قالب گسترش مکاتب و نحله های انحرافی و فرقه های نوظهور برگزار شده است.



مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به استقبال بانوان از این دوره های آموزشی اظهار داشت: در این دوره های آموزشی از اساتید و پژوهشگران خبره برای تدریس دعوت شده که خوشبختانه با استقبال آنها مواجه شده، به گونه ای که تعدادی از بانوان خواستار استمرار این دوره ها شدند.