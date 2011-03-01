زندانهای فرسوده لرستان نیازمند توجه هیئت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدعلی محمدی در آستانه سفر سوم ریاست محترم جمهوری به استان در سخنانی اظهار داشت: آنچه مسلم است دولتهای نهم و دهم در مسیر بهبود وضعیت استان گامهای بسیار مؤثری برداشته اند و به روشنی نیز می توان آثار آن را در سطح شهرهای لرستان مشاهده کرد.

وی با اشاره به کارنامه مطلوب دولت، خاطر نشان کرد: چهره شهرهای استان به لحاظ انجام پروژه های عمرانی، احداث و بهسازی راهها و جاده های درون و برون شهری و دیگر اقدامات دستخوش تغییرات فراوانی شده که نشان از توجه ویژه دولت دارد .

مدیر کل زندانهای استان لرستان در ادامه سخنان خود به وضعیت زندانهای استان اشاره کرد و بیان داشت: زندانهای لرستان نیازمند چنین نگاه و تغییری هستند و با اختصاص بودجه های مقطعی و اندک امکان رسیدن به وضعیت مطلوب وجود نخواهد داشت.

محمدی افزود: زندانهای لرستان به شدت از تراکم بالا و نبود فضای نگهداری از زندانیان رنج می برد و این امر را اگر در کنار دیگر مشکلات نظیر فرسوده بودن زندانها و نبود اعتبار کافی قرار دهیم وضعیت زندانها حادتر به چشم خواهد آمد.

وی بیان داشت: یک عزم جدی و یک حرکت انقلابی در زندانهای لرستان می تواند وضعیت موجود را بهبود ببخشد.

مدیر کل زندانهای استان لرستان ادامه داد: بدون داشتن فضای فیزیکی مناسب، نیروی انسانی متخصص، اعتبارات کافی و زیرساخت های لازم و مطلوب، فرآیند اصلاح و تربیت زندانیان و اجرای برنامه های فرهنگی و اصلاحی در زندانهای لرستان با چالش عمده مواجه خواهد شد.