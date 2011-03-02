"قدمت و طبیعی بودن" دلایل ماندگاری نوروز هستند

دکتر مرتضی کاخی درمورد دلیل ماندگاری نوروز به خبرنگار مهر گفت: قدمت نوروز که عیدی بسیار قدیمی است و ریشه‎‌ای آن در حوزه‏های اساطیر ملی فرو رفته است یک دلیل برای ماندگاری این جشن ملی است. دلیل دوم و شاید دلیل اصلی، طبیعی بودن این جشن را می‏‎توان تلقی کرد. منظورم از طبیعی بودن این است که شروع بهار و ورود آفتاب بر برج حمل راز طبیعی بودن این عید است. منظور اینکه در مناظق نیمکره شمالی زمین که فصل بهار در لحظه ورود خورشید به برج حمل شروع می‏شود در همان لحظه اول عید نوروز هم آغاز می‏شود.

مؤلف کتاب "روشنتر از خاموشی" ادامه داد: همچنانکه از نام نوروز پیداست عیدی است که روز نو و فصلی نو و اعتدال هوا با ختم زمستان و آغاز اعتدال ربیعی است، شروع و نامگذاری شده است. افسانه‏هایی که در شاهنامه و تاریخ اساطیری ایران است شروع نوروز را به جمشید پادشاه سلسله پیشتازی نسبت می‏دهد که در این روز با غلبه بر دیوان، نوآوریهای مؤثر اجتماعی را پایه‌گذاری کرد. آن روز را نوروز یعنی روزی نو و حکومتی با پادشاهی مقتدر می‏دانند.

این کارشناس ادبی درباره مراسم نوروز و شناخت فرهنگ ایرانی از روی آن همچنین اظهارداشت: تاریخ افسانه‎ای(اساطیری) ایران درواقع همانگونه که گفته شد با نوروز آغاز می‎شود بنابراین تقریباً تمام آن را می‎توان از این دریچه دید و آغاز و اعتلای آن را با نوروز شناخت.

این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و حقوق درمورد شاخصهایی که نوروز را درمیان جشنهای سایر فرهنگها ممتاز و منحصر به فرد می‎کند هم گفت: یکی از این شاخصها میزان قدمت عید نوروز است و همین امر سبب می‎شود که علاوه بر دلیل فوق، طبیعی بودن یک جشن ملی و اصالت آن عید، نوروز را نزد مردم و حتی ملتهایی که ایرانی یا مسلمان هم نیستند این جشن را درمیان خود رعایت کنند. این امر تازه‏ای نیست. درزمان حکومت عباسی درپهنه قلمروی جغرافیایی دولتهای عباسیان از خلیفه عباسی گرفته تا بسیاری از آحاد مردم وابسته به این دولت عید نوروز را با نهایت شوق و توجه جشن می‎گرفتند.

این استاد حقوق دانشکده علوم اقتصادی تهران درپایان یادآور شد: همانطور که می‎دانیم یونسکو و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل هم به تناوب نوروز را روزی تعطیل و عیدی ملی و جهانی معرفی کرده‎اند.