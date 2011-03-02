"قدمت و طبیعی بودن" دلایل ماندگاری نوروز هستند

دکتر مرتضی کاخی درمورد دلیل ماندگاری نوروز به خبرنگار مهر گفت: قدمت نوروز که عیدی بسیار قدیمی است و ریشهای آن در حوزههای اساطیر ملی فرو رفته است یک دلیل برای ماندگاری این جشن ملی است. دلیل دوم و شاید دلیل اصلی، طبیعی بودن این جشن را میتوان تلقی کرد. منظورم از طبیعی بودن این است که شروع بهار و ورود آفتاب بر برج حمل راز طبیعی بودن این عید است. منظور اینکه در مناظق نیمکره شمالی زمین که فصل بهار در لحظه ورود خورشید به برج حمل شروع میشود در همان لحظه اول عید نوروز هم آغاز میشود.
مؤلف کتاب "روشنتر از خاموشی" ادامه داد: همچنانکه از نام نوروز پیداست عیدی است که روز نو و فصلی نو و اعتدال هوا با ختم زمستان و آغاز اعتدال ربیعی است، شروع و نامگذاری شده است. افسانههایی که در شاهنامه و تاریخ اساطیری ایران است شروع نوروز را به جمشید پادشاه سلسله پیشتازی نسبت میدهد که در این روز با غلبه بر دیوان، نوآوریهای مؤثر اجتماعی را پایهگذاری کرد. آن روز را نوروز یعنی روزی نو و حکومتی با پادشاهی مقتدر میدانند.
این کارشناس ادبی درباره مراسم نوروز و شناخت فرهنگ ایرانی از روی آن همچنین اظهارداشت: تاریخ افسانهای(اساطیری) ایران درواقع همانگونه که گفته شد با نوروز آغاز میشود بنابراین تقریباً تمام آن را میتوان از این دریچه دید و آغاز و اعتلای آن را با نوروز شناخت.
این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و حقوق درمورد شاخصهایی که نوروز را درمیان جشنهای سایر فرهنگها ممتاز و منحصر به فرد میکند هم گفت: یکی از این شاخصها میزان قدمت عید نوروز است و همین امر سبب میشود که علاوه بر دلیل فوق، طبیعی بودن یک جشن ملی و اصالت آن عید، نوروز را نزد مردم و حتی ملتهایی که ایرانی یا مسلمان هم نیستند این جشن را درمیان خود رعایت کنند. این امر تازهای نیست. درزمان حکومت عباسی درپهنه قلمروی جغرافیایی دولتهای عباسیان از خلیفه عباسی گرفته تا بسیاری از آحاد مردم وابسته به این دولت عید نوروز را با نهایت شوق و توجه جشن میگرفتند.
این استاد حقوق دانشکده علوم اقتصادی تهران درپایان یادآور شد: همانطور که میدانیم یونسکو و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل هم به تناوب نوروز را روزی تعطیل و عیدی ملی و جهانی معرفی کردهاند.
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