به گزارش خبرگزاری مهر، از جمعه 13 اسفند ماه نمایشگاهی از نقاشی‌های آبرنگ علی اکبر صنعتی در نگارخانه ساربان برپا می‌شود. آثار این نمایشگاه که متعلق به چهار مجموعه‌دار ایرانی است تا جمعه، 27 اسفند به نمایش و فروش گذاشته می‌شود.

مرحوم علی اکبر صنعتی، در سال 1295 شمسی در کرمان به دنیا آمد و در 13 فروردین 1385 در تهران چشم از جهان فروبست. صنعتی، در نیمه دوم عمر، میان نقاشی رنگ و روغن و آبرنگ؛ به فکر اعتبار بخشیدن به نقاشی آبرنگ افتاد. به گونه‌ای که آرام آرام آبرنگ‌هایش منزلت مکتب شدن را یافت.

وی تنها هنرمندی در ایران است که نامش روی دو موزه ثبت شده است. موزه‌ای در کرمان که بر سردرش نوشته‌اند موزه علی اکبر صنعتی و دیگر موزه‌ای که گرچه نامش بر بالای آن نیست اما همه آن را به نام موزه صنعتی تهران می‌شناسند.

از تابـلوهای آبرنگ او می‌توان آقا سید حسن، به شوق پرواز، یک جهان رنـگ و نقش، زنـدگی بـا آبرنگ، شبان و موسی کوه و دشت، می‌شود دوست داشت، زندگی در مرداب، اسب تنها در دشت، عاشقان گل، آن یادها که رفت، سپیده دم دهکده، یاد ایام کودکی، باغ بی حصار، پناه ، جمعه سبز و ... یاد کرد.

علی اکبر صنعتی در کارنامه هنری عمر خویش بیشتر از 2000 تابلوی رنگ و روغن، آبرنگ، موزاییک از سنگ و حدود 400 مجسمه پدید آورده است که بسیاری از کلکسیونر‌های معروف به نگهداری آثارش می‌پردازند.

افتتاحیه این نمایشگاه که همزمان با چهلمین روز درگذشت صغرا سعیدا، همسر صنعتی است، از سوی نگارخانه ساربان به یاد و خاطره این بانوی بزرگوار تقدیم شده است.

این نمایشگاه، جمعه 13 اسفندماه ساعت 17 تا 20 افتتاح می‌شود و از تاریخ 15 تا 27 اسفندماه از ساعت 16 تا 20 به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز)، کوچه مهماندوست، پلاک هشت دایر است.

