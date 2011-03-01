سرقت در موزه رفسنجان/ پنج شی تقلبی موزه ناپدید شد!

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صبح روز سه شنبه و پس از بازگشایی موزه مردم شناسی رفسنجان مشخص شد که تعدادی شیء عتیقه از جنس سنگ صابون متعلق به دوران پیش از میلاد مسیح که در ویترین های این موزه نگهداری می شدند از موزه ربوده شده است.

بدلیل اینکه موزه در روزهای دوشنبه تعطیل است هنوز زمان دقیق سرقت این اشیاء مشخص نیست اما آنچه مسلم است سرقت از زمان تعطیلی موزه در شب یکشنبه تا زمان بازگشایی مجدد موزه در صبح سه شنبه روی داده است.

این موزه که تعداد قابل توجهی از اشیای تاریخی را در خود جای داده است فاقد سیستم ایمنی مطلوب بوده است و گفته می شود این سرقت نیز بدلیل خرابی سیستم ایمنی موزه صورت گرفته و تا صبح امروز نیز کسی از این سرقت اطلاع نداشته است.

گفته می شود اشیاء سرقت شده از ارزش ریالی بالایی برخوردار هستند و هم اکنون بررسیها در راستای تشخیص ارزش تاریخی و ریالی آنها در حال انجام است.

در تماس تلفنی خبرنگار مهر در کرمان با فرماندار رفسنجان وی از بروز این سرقت ابراز بی اطلاعی کرد و قول پیگیری داد.

سیف الله امینی در تماس دوم خبرنگار مهر اظهارداشت: مسئولان نیروی انتظامی رفسنجان از تماس تلفنی با این نیرو خبر داده اند که پس از بررسی ماموران مسئولان موزه گفته اند تنها چند شیء تقلبی از موزه به سرقت رفته است و هیچ ارزش تاریخی ندارد.

وی افزود: قرار شده است ماموران نیروی انتظامی با حضور در محل سرقت و بررسی دقیق موزه تعداد اشیاء سرقت شده و همچنین قدمت این آثار را مورد بررسی بیشتر قرار دهند.

هر چند که تاکنون مسئولان میراث فرهنگی اعلام نظر رسمی در خصوص این سرقت نکرده اند اما در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا یکی از موزه های اصلی یک شهر از سیستم حفاظتی مطلوبی برخوردار نیست بطوریکه حتی زمان سرقت نیز مشخص نشده است و از سوی دیگر اگر این اشیاء بدلی هستند چرا در موزه نگهداری می شدند و چرا سارقان از میان دهها شیء تاریخی که در این موزه نگهداری می شود تنها پنج شی عتیقه بدلی را سرقت کرده اند.

سوال دیگر آنکه موزه ای که به دلیل ماهیتش در آن اشیاء تاریخی نگهداری می شود و سیستم حفاظتی آن نیز دچار نقص است آیا دارای نگهبان بوده و اگر این موزه از سوی نگهبان حفاظت می شده چرا سارقان به سادگی توانسته اند تعدادی از اشیاء را از این محل خارج کنند.