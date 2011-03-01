توضیحات وزارت نیرو درباره اظهارات یک نماینده مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار مصاحبه موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد درباره استیضاح وزیر نیرو، روابط عمومی این وزارتخانه توضیحاتی درباره اظهارات ثروتی ارائه کرد که به این شرح است:

پیرو انتشار مصاحبه جناب آقای موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد با عنوان "قسم شرعی برای استیضاح" ضمن احترام به نظرات ایشان در مصاحبه مذکور به آگاهی می رساند بر اساس بررسی و استعلام به عمل آمده از وزیر نیرو، آن بخش از صحبت های نامبرده که عنوان نموده اند "پاسخی که نامجو به ما می دهد این است که رئیس جمهور هر چقدر دلش می خواهد مصوبه تصویب کند، اما من نمی توانم اجرا کنم" تکذیب می شود و چنین عبارتی از سوی وزیر نیرو عنوان نشده است.

بدیهی است وزیر نیرو به عنوان عضوی از هیئت وزیران در قبال اجرای مسئولانه و تاثیرگذار مصوبات هیئت دولت همانند اعضای دیگر کابینه تعهد داشته و در این میان توجه بیشتر به مصوبات جلسات سفرهای استانی دولت که از ابتکارات رئیس جمهوری به شمار می آید به دلیل تاثیرات شگرف آن در محرومیت زدایی و افزایش ضریب عدالت در بین مناطق مختلف کشور از جایگاه ویژه تری برخوردار است.