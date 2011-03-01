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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

درّی:

حمایتهای معاونت فرهنگی تنها به فعالیتهای حوزه کتاب محدود نمی‌شود

حمایتهای معاونت فرهنگی تنها به فعالیتهای حوزه کتاب محدود نمی‌شود

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حمایت این معاونت تنها به حوزه کتاب محدود نمی‌شود ودر سیاستهای خود برنامه ریزی کلان فرهنگی کشور را در نظر دارد .

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در همایش سالانه مدیران کل ارشاد استانها که 9 اسفند برگزار شد، تمرکز زدایی فعالیتهای فرهنگی از مرکز را از اولویتها در برنامه ریزی دانست و یادآور شد: در همین راستا و با اجرایی شدن تفاهمنامه‌های سالیانه حمایت از فعالیتهای فرهنگی در استانها  و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی، سیاست تمرکززدایی معاونت فرهنگی محقق شده است.

معاون امورفرهنگی در این سخنرانی ادامه داد: یکی از برنامه‌های راهبردی معاونت امورفرهنگی نهادینه کردن موضوع حمایت از اهالی قلم به‌ویژه نوقلمان به‌عنوان استعدادهای بالقوه است.

دری حمایت از اهل قلم و نوقلمان را سرمایه‌گذاری میان مدت و بلندمدت معاونت فرهنگی عنوان کرد و گفت: در این راستا سند راهبردی حمایت از اهل قلم و نوقلمان نیز در معاونت تدوین  شده و ر حال نهایی شدن است.

وی  راه‌اندازی کتابخانه‌های باز در سراسر کشور را یک رویداد مهم فرهنگی دانست و افزود: این فعالیت به‌عنوان یک اقدام ارزنده با هزینه‌های حداقلی و مشارکت گسترده مردم قابل اجرا و به‌سرعت قابل توسعه است.

معاون وزیر ارشاد در پایان اضافه کرد: از برنامه‌ها و فعالیتهای فرهنگی پیشنهادی ادارات کل استانها  استقبال می کنیم و مدیران کل ارشاد استانها نیز باید  به فراخور و مقتضیات استانی و ملی پیشنهادهای خود را ارائه دهند و همکاران ما در معاونت  نیز باید  این برنامه ها را تا اردیبهشت ماه سال 1390در صورت عملیاتی بودن تدوین کنند تا تبادل تفاهمنامه‌ها انجام گیرد.
 

کد مطلب 1264633

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