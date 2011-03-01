صالحی در ژنو: بزرگترین چالش جامعه بین المللی سلاح های اتمی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو،دکتر علی اکبر صالحی امرو سه شنبه طی سخنانی در این کنفرانس در ژنو ضمن بیان این مطلب افزود: به همین دلیل خلع سلاح هسته ای باید بالاترین اولویت همه کشورهای عضو کنفرانس خلع سلاح از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

وی تاکید کرد: سلاح های هسته ای ، غیرانسانی ترین سلاح هایی هستند که تا امروز دیده شده و وجود هزاران سلاح هسته ای در زرادخانه چند کشور به آنها این قابلیت آن را داده است که تمام جهان را چندین بار منهدم کنند.

صالحی با اشاره به حداقل 23 هزار کلاهک هسته ای در دست چند کشور اظهار داشت: هر یک از اینها قدرت تخریبی، بزرگتر از بمب هایی که در هیروشیما و ناکازاکی بکار رفته اند را دارند و تا زمانی که این سلاح ها وجود دارند و روزآمد می شوند همواره خطر اشاعه آنها وجود دارد.

صالحی تاکید کرد: حفظ سلاح های هسته ای تاکتیکی و راهبردی و روزآمد کردن مداوم آنها و همچنین دکترین های نظامی که در پی توجهی برای کاردبر آنها بویژه بر علیه کشورهای فاقد سلاح های هسته ای بزرگترین خطر برای کل انسانیت است.



وی تاکید کرد: برای ایجاد جهانی ایمن تر و امن تر خلع سلاح یک ضرورت فوری است. اما به رغم گذشت 4 دهه از لازم الاجرایی شدن معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای تاکنون هیچ پیشرفت معناداری در مورد خلع سلاح های هسته ای رخ نداده است.

وزیرخارجه کشورمان با اشاره به اینکه معاهده منع گسترش هرگز این حق را برای کشورهای هسته ای بوجود نیاورده است که زرادخانه های خود را به طور دائمی حفظ کنند تعهدات کشورهای هسته ای برای امحا کامل سلاح های هسته ای خود را یادآور شد و افزود: تا امروز کشورهای هسته ای به تعهدات خود ذیل ماده 6 معاهده و تعهدات برآمده از کنفرانس های بازنگری عمل نکردند.

صالحی با اشاره به اینکه زمان آن رسیده که سلاح های هسته ای نیز همچون سلاح های میکروبی و شیمیایی به طور کامل ممنوع شود اظهار داشت: بنابراین تدوین یک کنوانسیون در مورد ممنوعیت تولید، نگهداری و کاربرد سلاح های هسته ای و نیز انهدام این سلاح ها باید در راس دستور کار خلع سلاح قرار گیرد و کنفرانس این موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.



وی سپس با اشاره به شرایط هشدار دهنده خاورمیانه این وضعیت را ناشی از دارا بودن سلاح های هسته ای توسط رژیم صهیونیستی خواند که تهدیدی جدی برای ثبات کل منطقه و صلح و امنیت بین المللی است و با توجه به کاربرد مستمر سلاح های غیر انسانی از سوی این رژیم علیه غیرنظامیان ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در منطقه خاورمیانه اهمیت فوق العاده دارد.

وی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به نقش حیاتی کنوانسیون ممنوعیت سلاح های میکروبی در حفظ و صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای ضرورت انجام مذاکره چند جانبه در مورد یک سند حقوقی برای تقویت جامع این کنوانسیون را خاطرنشان ساخت.

صالحی سپس انهدام سلاح های شیمیایی را مهمترین سنگ بنای بنیاد کنوانسیون ممنوعیت سلاح های شیمیایی خواند و اظهار داشت: اگر انهدام سلاح های شیمیایی تحقق نیابد اعتبار کنوانسیون از بین خواهد رفت و علائم نگران کننده از سوی دو کشور بزرگ دارنده سلاح های شیمیایی مبنی بر اینکه نمی توانند به زمان نهایی تعیین شده 29 آوریل 2012 برای تکمیل انهدام ذخایر سلاح های شیمیایی شان عمل کنند مایه نگرانی عمیق است.

وزیرخارجه با تاکید بر اینکه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تنها دارای اهداف صلح آمیز است افزود که جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو ان پی تی، آدرس و اسناد دیگر در زمینه سلاح های کشتار جمعی به تعهدات خود بر اساس معاهده پایبند است و ما همچنین مصمم هستیم که از حقوق غیر قابل تفکیک خودمان بر اساس ان پی تی به طور کامل استفاده کنیم.

صالحی با اشاره به اینکه اکنون زمان آن است که طرف مقابل اعتماد لازم را بوجود آورد و عزم و صداقت خود را برای همکاری نشان دهد مذاکره ایران را بر اساس حسن نیت با کشورهای 5+1 یادآور شد و تاکید کرد: در هر مذاکره ای حقوق قانونی و غیر قابل تفکیک یک کشور بر مبنای حقوق بین المللی نباید زیر پا گذاشته شود و این واقعیت اساسی که لازمه هر گونه مذاکره معنادار است نباید به عنوان پیش شرط تعبیر است.

وزیرخارجه همچنین تاکید کرد که تولید دستیابی توسعه استفاده و یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای تحت هر شرایطی غیر مشروع ، غیر اخلاقی و غیر انسانی است.



وی با تاکید بر اینکه تمدید نامحدود ان پی تی به معنای تمدید مالکیت سلاح های هسته ای نیست افزود: سه محور اصلی رژیم عدم اشاعه نباید فقط محدود به محور عدم اشاعه باشد بلکه دو محور دیگر یعنی خلع سلاح و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز از همان اهمیت برخوردار است .