ارتباطات فرهنگی ایران و لهستان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ژولیوش گویوو بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار فارس گفت: ارتباطات فرهنگی و هنری از جمله مواردی است که مردم لهستان به آن توجه می کنند که در این راستا من در اولین سفر خود به دیگر شهرهای ایران، شیراز را انتخاب کردم.

سفیر لهستان در ایران با بیان اینکه احساس را می توان به عنوان پایه های گفتگو بین دو فرهنگ و تمدن عنوان کرد، یادآور شد: احساس چیزی است که در تمامی افراد نوع بشر وجود دارد و این احساس دارای توانایی است که می تواند پایه های اصلی گفتگو و ارتباطات باشد.

گویوو با بیان اینکه ارتباطات فرهنگی ایران با لهستان باید افزایش پیدا کند، تاکید کرد: امروز نمایشگاهی در شیراز افتتاح می شود که در آن تابلوها و عکسهایی از تاثیر گذاری فرهنگ ایرانی بر مردم لهستان را نشان می دهد و با این کار می توان احساسات مردم لهستان نسبت به مردم ایران را مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: ما این آمادگی را داریم که هیئتهای هنری و فرهنگی خود را به شیراز اعزام کنیم تا مردم این شهر نیز از فرهنگهای مختلف مردم لهستان آگاهی یابند و از طرفی شما نیز می توانید که کاروانهای فرهنگی خود را به لهستان اعزام کنید.

سفیر لهستان در ایران یادآور شد: رابطه ایران و لهستان به حدود 500 سال قبل باز می گردد که مهمترین دلیل این سابقه آگاهی و احترام به آداب و رسوم یکدیگر است.

احمدزاده: فارس آماده سرمایه گذاریهای مشترک است

در ادامه این نشست استاندار فارس نیز گفت: آماده سرمایه گذاریهای مشترک در بخشهای انرژی، کشاورزی، صنعتی و توریسم هستیم.

روح الله احمد زاده تصریح کرد: شیراز یکی از شهرهای مهم دانشگاهی کشور است و در این راستا آمادگی این را داریم که دانشجویان و نخبگان کشور لهستان را میزبان باشیم و سپس گروهی از دانشجویان شیرازی را به کشور لهستان اعزام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در این استان گروه های مختلف هنری مشغول به فعالیت هستند و ما این آمادگی را داریم که گروه های هنری این استان را برای توسعه روابط فرهنگی به لهستان اعزام کنیم و شما نیز طی یک کاروان گروه های خود را به این شهر راهنمایی کنید تا مردم ما و شما بیشتر از قبل با مباحث مختلف فرهنگی آشنا شوند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز باید ملتها صدای یکدیگر را بشنوند، گفت: امروز در سطح دولت ایران به این جمع بندی رسیده ایم که از دیپلماسی فرهنگی و عمومی برای رساندن پیام واقعی ملت ایران تلاش کنیم.

احمدزاده ادامه داد: در حال حاضر برای برقراری صلح به ارتباط میان فرهنگ های مختلف جهان احتیاج است که در این میان نسل جوان اشتیاق بیشتری برای ایجاد این رابطه دارند.