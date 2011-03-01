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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

دیکشنری لیوتار منتشر می‌شود

دیکشنری لیوتار منتشر می‌شود

"دیکشنری لیوتار" به کوشش استوارت سیم به‌زودی در 256 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات دانشگاه ادینبورو منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیکشنری لیوتار بر آن است تا به طور کاملاً واضح، ایده‌های پیچیده و دشوار این نظریه‌پرداز ادبی و فیلسوف پست‌مدرن فرانسوی را با دقت، جزئیات و وضوح هر چه تمامتر به مخاطبان خود ارائه کند؛ کتابی که با همکاری مشترک محققان و پژوهشگران رشته‌های گوناگون، در 168 مدخل به توضیح همه مفاهیم اصلی اندیشه لیوتار می‌پردازد.

ژان فرانسوا لیوتار، نظریه‌پرداز ادبی و فیلسوف پست مدرن فرانسوی از پیشگامان نظریه پست‌مدرن بوده است که با انتشار کتاب "وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش" در سال ۱۹۷۹ به شهرت جهانی رسید. بسیاری از صاحب نظران، کتاب مزبور را به عنوان نشانگر آغاز جنبش پست‌مدرن تلقی می‌کنند.

گفتنی است واژه‌های پست‌مدرن و پست مدرنیسم قبل از لیوتار نیز به‌ویژه در عرصه هنر به کار می‌رفتند، ولی کتاب لیوتار این واژه‌ها را به عنوان نمودی از یک نظریه اجتماعی و فرهنگی فراگیر مطرح ساخت.

وضعیت پست مدرن، استدلال می‌کند که ماهیت و موقعیت دانش تغییر یافته و عصر صنعتی که با تولید انبوه، پژوهش علمی و ایده‌آلهای روشنگری عقلانیت و پیشرفت مشخص می‌شود به پایان رسیده است و در واقع ما هم اینک در وضعیت جدیدی زندگی می‌کنیم که لیوتار آن را وضعیت پست‌مدرن می‌نامد که در آن فناوری اطلاعات حاکم بوده و بر کارآمدی و ارزشهای عملگرایانه تأکید می‌شود.

از دست رفتن باور به فراروایتها یا روایتهای کلان مشخصه دیگر دوران کنونی است، یعنی همان روایتهای مسلطی که برای توجیه فعالیتها، نهادها، ارزشها و اشکال فرهنگی به کار می‌روند. وی همچنین تأکید می‌کند که علم فقط به یک سری از بازیهای زبانی تبدیل شده است.

کد مطلب 1264637

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