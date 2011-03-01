احداث بلوار ساحلی خلیج فارس در قشم منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجوادمحمدی زاده گفت: مطالعات کارشناسی از نظر مسائل زیست محیطی در قشم برای احداث بلوار ساحلی خلیج فارس در حال انجام است و جای نگرانی وجود ندارد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: مطالعات کارشناسی از نظر مسائل زیست محیطی آن منطقه در حال انجام است و با نظر کارشناسی محیط زیست و با رعایت ضوابط زیست محیطی این جاده احداث می شود.



وی افزود: برخی اخبار در این زمینه منتشر شده که با احداث این بلوار ساحلی، 15هکتار از ساحل قشم خشک می شود که چنین مباحثی صحت ندارد و با مذاکرات صورت گرفته، چنین اتفاقی نخواهد افتاد و جای نگرانی وجود ندارد.



محمدی زاده همچنین درباره وضعیت ماهیان خاوری از لحاظ زیست محیطی هم گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی برای ماهیان خاویاری از نظر مسائل زیست محیطی وجود ندارد و کاهش این گونه های آبزی به دلیل صید بی رویه و غیر مجاز اتفاق افتاده است.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: متاسفانه شیوه‌های غلط صید به‌خصوص صید ماهیان خاویاری قبل از تخم‌ریزی، بقای این‌گونه آبزی را با خطر مواجه ساخته است. ما تذکرات لازم را به دلیل مسائل زیست محیطی به شرکت شیلات و سازمان های مربوطه در این زمینه داده ایم.