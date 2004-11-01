تيم ملي فوتبال ايران به مصاف دانمارك، اتريش و كرواسي مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" برانكو ايوانكووويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان كه براي گذراندن تعطيلات راهي كشورش شده است، ازاين فرصت استفاده كرد وبا فدراسيون فوتبال كشورهاي دانمارك، اتريش وكرواسي مذاكراتي را انجام داد تا مقدمات حضوراين تيمها را درتهران فراهم كند.

قراراست فدراسيون فوتبال كشورمان نيزازطريق مكاتبات كتبي با فدراسيونهاي مذكورازتيمهاي ملي دانمارك، اتريش وكرواسي دعوت كند، براي انجام يك ديدارتداركاتي با تيم ملي فوتبال كشورمان آذروبهمن ماه سالجاري به تهران سفركنند. درصورت موافقت فدراسيونهاي مذكورتيم كشورمان قبل ازحضوردرمرحله نهايي مسابقات مقدماتي جام جهاني سه ديدارتداركاتي درورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد كرد.