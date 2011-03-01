"آی- فن" فقط برای ثروتمندان نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، "تیم کوک" که به دلیل کناره گیری استیو جابز درحال حاضر ریاست اپل را به عهده دارد در مصاحبه با "تونی ساکوناگی" تحلیلگر موسسه Bernstein Research اظهار داشت: "اپل نمی خواهد دستگاههایی تنها برای ثروتمندان تولید کند بلکه محصولات اپل برای همه است."

وی افزود: "قیمت، یک فاکتوری اساسی در انتخابهای کاربران است." به گفته رئیس خانه کوپرتینو، اگر تاکنون تلفن همراه اپل به دلیل قیمت بالا نتوانسته است وارد جیب همه مردم شود در آینده این موقعیت می تواند تغییر کند.

در هفته های گذشته چندین فرضیه مربوط به عرضه یک "آی- فن" ارزانتر منتشر شده بود که توسط بخشهای مختلف تکذیب شد.

کوک توضیح داد که "آی- فن" یکی از بهترین پروژه های موفق در تاریخ اپل است به طوری که فروش سایر محصولات با مارک اپل تاحد قابل توجهی تحت تاثیر موفقیت "آی- فن" بوده است.

علاوه بر قیمت فروش، به نظر می رسد که اپل به تولید مدلهایی از "آی- فن" فکر می کند که بتوانند در همه دنیا استفاده شوند.

براساس گزارش وب نیوز، در این راستا، فرضیه تولید یک "آی- فن" مجهز به سیمکارت قابل برنامه ریزی تقویت می شود. این سیستم به اپراتورهای مختلف تلفن همراه در دنیا اجازه می دهد که شبکه های خود را بر روی یک سیمکارت از پیش نصب شده بر روی این دستگاه برنامه ریزی کنند.