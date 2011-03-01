  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

با ابلاغ معاون رئیس جمهور؛

کارمندان موظف به ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه اطلاعات نظام اداری شدند

کارمندان موظف به ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه اطلاعات نظام اداری شدند

براساس بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، کارمندان دولت موظف شدند نسبت به ثبت اطلاعات در خواستی در سامانه اطلاعات نظام اداری اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، در این بخشنامه آمده است ،با توجه به اینکه سامانه اطلاعات نظام اداری به منظور ساماندهی و مدیریت بهنگام داده ها و اطلاعات نظام اداری از جمله اطلاعات منابع انسانی توسط این معاونت طراحی و استقرار یافته و بستر اجرایی آن در دستگاه های اجرایی ملی و استانی فراهم شده است .

کلیه کارمندان دولت (اعم از رسمی ،پیمانی و قرار دادی...)موظفند نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده در سامانه مذکور به نشانی سایت www.karmandiran.ir اقدام وواحد امور اداری دستگاه های اجرای نیز داده های ورودی توسط کارمندان را تائید نمایند .

براساس این بخشنامه ،از آنجایی که این امر نیازمند مشارکت و همراهی فعالانه کارمندان بوده و بستری برای یادگیری و توسعه آنها به لحاظ تعامل با سامانه الکترونیکی و به عنوان یکی از مولفه های استقرار دولت الکترونیک می باشد،ثبت دقیق و کامل اطلاعات در این سامانه و تائیدآن توسط امور اداری معادل 4 ساعت آموزش تحت "آشنایی با سامانه اطلاعات نظام دارای"محسوب می شود.

براین اساس ،دستگاه های اجرایی موظفند این 4ساعت آموزش را در شناسنامه آموزشی به عنوان آموزش عمومی کارمندان درچارچوب نظام آموزش کارمندان ثبت نمایند.

این بخشنامه از سوی لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 

کد مطلب 1264642

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها