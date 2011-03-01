کارمندان موظف به ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه اطلاعات نظام اداری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، در این بخشنامه آمده است ،با توجه به اینکه سامانه اطلاعات نظام اداری به منظور ساماندهی و مدیریت بهنگام داده ها و اطلاعات نظام اداری از جمله اطلاعات منابع انسانی توسط این معاونت طراحی و استقرار یافته و بستر اجرایی آن در دستگاه های اجرایی ملی و استانی فراهم شده است .

کلیه کارمندان دولت (اعم از رسمی ،پیمانی و قرار دادی...)موظفند نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده در سامانه مذکور به نشانی سایت www.karmandiran.ir اقدام وواحد امور اداری دستگاه های اجرای نیز داده های ورودی توسط کارمندان را تائید نمایند .

براساس این بخشنامه ،از آنجایی که این امر نیازمند مشارکت و همراهی فعالانه کارمندان بوده و بستری برای یادگیری و توسعه آنها به لحاظ تعامل با سامانه الکترونیکی و به عنوان یکی از مولفه های استقرار دولت الکترونیک می باشد،ثبت دقیق و کامل اطلاعات در این سامانه و تائیدآن توسط امور اداری معادل 4 ساعت آموزش تحت "آشنایی با سامانه اطلاعات نظام دارای"محسوب می شود.

براین اساس ،دستگاه های اجرایی موظفند این 4ساعت آموزش را در شناسنامه آموزشی به عنوان آموزش عمومی کارمندان درچارچوب نظام آموزش کارمندان ثبت نمایند.

این بخشنامه از سوی لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

