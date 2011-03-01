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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

در روز 6 مارس/

سرخ پوشان تایلندی تظاهرات گسترده ای را برگزار می کنند

سرخ پوشان تایلندی تظاهرات گسترده ای را برگزار می کنند

در ادامه تظاهرات ضد دولتی در تایلند سرخ پوشان ششم مارس(15 اسفند) تظاهرات گسترده ای را در مرکز استان "لوپبوری" برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یکی از هماهنگ کنندگان تظاهرات ضد دولتی در مرکز استان "لوپبوری" تایلند امروز سه شنبه گفت : سرخ پوشان تایلندی درصدد برپایی یک تظاهرات گسترده ضد دولتی در ساعت 6 بعد از ظهر ششم مارس (15 اسفند ماه) هستند.

تخمین زده می شود که در این تظاهرات 25 هزار فرد معترض شرکت کنند. بر این اساس اعضای جبهه متحد برای دموکراسی علیه دیکتاتوری (UDD) یا سرخ پوشان معمولا ماهی دو بار برای آزادی افراد بازداشت شده در جریان ناآرامی ها اخیر در تایلند تظاهرات برگزار می کنند.

بسیاری از رهبران سرخ پوش از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی و درگیری با پلیس ضد شورش در 19 مه سال گذشته به اتهام تروریسم بازداشت شدند و دادگاه جنایی تایلند درخواستها برای آزادی رهبران را به قید ضمانت رد کرده است.

سرخ پوشان از هواداران "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶ از قدرت سرنگون شد. از سال ۲۰۰۶ به این سو تایلند درگیر بحران سیاسی است.

کد مطلب 1264643

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