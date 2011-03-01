  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-22/

بررسی تحولات شمال افریقا در دیدار وزرای خارجه ایران و الجزایر

بررسی تحولات شمال افریقا در دیدار وزرای خارجه ایران و الجزایر

وزرای امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر روز سه شنبه در حاشیه برگزاری خلع سلاح در ژنو دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، طرفین در این دیدار آخرین وضعیت روابط دو کشور در حوزه های سیاسی اقتصادی فرهنگی و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین بویژه توافقات صورت گرفته در سفر اخیر دکتر صالحی به الجزایر از جمله تسریع در نهایی شدن صندوق مشترک همکاری اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.

مسائل مهم منطقه ای و بین المللی از جمله تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا از دیگر محورهای مذاکرات و رایزنی های وزرای امورخارجه ایران و الجزایر در این ملاقات بود.

طرفین در این دیدار بر ضرورت استمرار رایزنی های دو کشور تاکید کردند.

کد مطلب 1264644

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها