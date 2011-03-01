بررسی تحولات شمال افریقا در دیدار وزرای خارجه ایران و الجزایر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، طرفین در این دیدار آخرین وضعیت روابط دو کشور در حوزه های سیاسی اقتصادی فرهنگی و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین بویژه توافقات صورت گرفته در سفر اخیر دکتر صالحی به الجزایر از جمله تسریع در نهایی شدن صندوق مشترک همکاری اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.

مسائل مهم منطقه ای و بین المللی از جمله تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا از دیگر محورهای مذاکرات و رایزنی های وزرای امورخارجه ایران و الجزایر در این ملاقات بود.

طرفین در این دیدار بر ضرورت استمرار رایزنی های دو کشور تاکید کردند.