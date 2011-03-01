سامانه بارشی در نیمه شمالی و شرق کشور فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، در مناطق بارشی ابرناکی، بارش باران و وزش باد و در مناطق سردسیری بارش برف پیش بینی می شود که بارش در جنوب شرق و سواحل شمالی کشور از شدت بیشتری برخوردار است و در نوار شمالی کشور دمای هوا کاهش نسبی می یابد.

بنا بر این گزارش از بعد از ظهر روز چهارشنبه در جنوب شرق کشور به تدریج از مقدار ابرها کاسته می شود. ولی در نیمه شمالی کشور بارشها تا روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

همچنین روز جمعه تنها در سواحل شمالی کشور و برخی نقاط شمال شرق بارش پراکنده پیش بینی می شود و در سایر مناطق جو آرامی خواهد بود و روز چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس مواج است.