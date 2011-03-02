محمدرضا عباسیان مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری درباره افزایش قیمت دی وی دی‌ها به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه مدتی است که قیمت دی وی دی‌هایی که به بازار عرضه می‌شود افزایش پیداکرده‌است. قیمت دی وی دی‌ها از 1500 تومان به 2500 تومان افزایش یافته که این اقدام باعث کاهش مخاطبان موسسه رسانه‌های تصویری می‌شود.

وی ادامه داد: طی صحبت‌هایی که با آقای رجبی فروتن مدیر کل همکاری‌های سمعی و بصری انجام شد به ایشان توضیح دادیم که با افزایش قیمت دی وی دی‌ها انگیزه مخاطبان برای خرید محصولات فرهنگی کاهش می‌یابد و فرصتی برای افرادی که کپی‌های غیر مجاز فیلم‌ها را تکثیر می‌کنند فراهم می‌شود. در شهرستان‌ها این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد. چون مخاطب ترجیح می‌دهد دی وی دی 1000 تومانی تهیه کند تا 2500 تومانی.

عباسیان افزود: من از طرف موسسه رسانه‌های تصویری اعلام می‌کنم. اگر فیلم‌ها با همان قیمت 1500 تومانی عرضه شوند هم توزیع‌کنندگان منتفع می‌شوند،هم مردمی که قرار است این دی وی دی‌ها را تهیه کنند. ممکن است در کوتاه مدت این شیوه منفعتی در پی داشته باشد اما در بلند مدت هشداری برای ستاد به وجود می‌آورد و باعث کاهش فروش فیلم‌ها می‌شود.

وی درباره حق‌الکشفی که موسسه رسانه‌های تصویری به نمایندگی‌ شهرستان‌ها می‌پردازد گفت: این موسسه مبلغی را به عنوان حق‌الکشف در نظر گرفته که قرار است بابت کشف‌ هر حلقه سی دی و یا دی وی دی غیر مجاز مبلغ 10 تومان به شخصی که این فیلم‌ها را پیدا کرده است پرداخت کند.

عباسیان خاطرنشان کرد: این مسئله باعث انگیزه دادن به نمایندگی‌های شهرستان‌های ما می‌شود. برای این کار قبل از آغاز این برنامه مبالغی بابت حق‌الکشف به صورت علی‌الحساب پرداخت شده تا انگیزه این اقدام بیشتر شود.

وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از پخش غیر مجاز فیلم‌ها به تازگی تعداد 526 هزار سی دی و دی وی دی غیر مجاز در تبریزاز بین رفته‌اند که رقم بسیار چشمگیری به حساب می‌آید. همچنین امروز چهارشنبه 11 اسفند قرار است بیش از 500 هزار سی دی و دی وی دی غیر مجاز با حضور نمایندگانی از استان‌ها، رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان، مدیر کل همکاری‌های سمعی و بصری و من منهدم شوند.