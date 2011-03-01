بررسی نرخ سود سال 90 در جلسه امروز شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر شورای پول و اعتبار امروز با برگزاری جلسه اصلی، بسته سیاستی - نظارتی سال 90 سیستم بانکی با محوریت نرخ سود بانکی را بررسی خواهد کرد.

امسال هم بانک مرکزی بسته سیاستی - نظارتی سال بعد را آماده کرده که برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

این در حالی است که قرار بود هفته گذشته شورای پول و اعتبار جلسه ای را تشکیل دهد و بسته سال 90 را بررسی نماید اما این جلسه به روز جاری موکول شد.

جلسه شورای پول و اعتبار امروز ساعت 16 در محل بانک مرکزی و بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار می شود.

موضوع نرخ سود بانکی به عنوان مهمترین مبحث بسته هر ساله به جنجال برانگیزترین موضوع بانکی سال تبدیل می شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ سود سال آینده تغییر خواهد کرد، اما نحوه تغییرات را اعلام خواهیم کرد.

لازم به ذکر است: در بسته اولیه پولی سال 90 بانک مرکزی برای عقود مشارکتی کف و سقف تعیین شده است:" نرخ سود عقود مشارکتی تا سررسید کمتر از 2 سال معادل 12 درصد، سررسید 2 تا 4 سال معادل 14 درصد و برای عقود مشارکتی 4 سال و بیشتر معادل 15 درصد."

این در حالی است که در بسته پولی سال 89 نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود.