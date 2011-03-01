تصمیمات اجرایى براى حضور فعال ایران در مجامع منطقه اى و بین المللى

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(و) ماده(110) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی - مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده(110)قانون برنامه چهارم توسعه را تصویب کرد.



بر اساس این آیین نامه، دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف هستند به منظور مشارکت و حضور فعال در فرایندها، نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی نسبت به هم اندیشی، تبادل هیئت های فرهنگی، پژوهش و ترجمه متون مرتبط، چاپ و انتشار آثار مربوط و اطلاع رسانی اقدام کنند.



بر این اساس، به منظور فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران، دانشمندان، اقداماتی همچون شناسایی مشترکات فرهنگی کشورها به منظور ایجاد زمینه های همکاری متقابل و مستمر فرهنگی، مطالعه و شناسایی مسائل غیرمشترک فرهنگی در جهت درک متقابل و رفع موانع توسعه روابط همه جانبه، حمایت از پژوهش های علمی و بین رشته ای در زمینه معماری اسلامی -ایرانی و تدوین گزارش ها و کتاب های لازم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و پژوهشی، بررسی و گردآوری نظام یافته و ادبیات و تاریخ شفاهی کشور شامل گویش ها و لهجه ها، آداب و رسوم و معرفی آنها به کشورها، شناسایی و معرفی مفاخر، به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات و برنامه ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزش های ضروری به مبلغان در جهت بهبود کیفیت تبلیغات انجام می شود.



همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی ماده(110) قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت ها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفت وگو میان فرهنگ ها وتمدن ها، اقدام هایی همچون برنامه‌ریزی در زمینه مشارکت وحضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفت‌وگوی تمدن ها، فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی، اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی، نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان، عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای، قارّه‌ای و بین‌المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاه های اجرایی و بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تأسیس نهادهای ‌غیر‌دولتی، برای تحقق عملی گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها، با رویکرد کاهش تصدی دولت و ‌غیر‌دولتی شدن این فعالیت انجام دهد.



این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.