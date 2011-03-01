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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

قیام خونین لیبی/

کاهش 50 درصدی تولید نفت/ تهدید قذافی به بمباران شهر الزاویه

کاهش 50 درصدی تولید نفت/ تهدید قذافی به بمباران شهر الزاویه

کاهش 50 درصدی تولید نفت و تهدید رژیم قذافی به از سرگیری حملات هوایی در شهر الزاویه و پیوستن قبایل الزنتان به انقلابیون از آخرین تحولات قیام مردم سرزمین عمر مختار به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، گردانهای قذافی در دومین هفته از قیام مردمی لیبی تهدید کردند که معترضین در شهر الزاویه را بمباران خواهند کرد و حملات خود را در نزدیکی طرابلس افزایش خواهند داد.

سخنگوی جوانان انقلاب 17 فوریه در مصراته نیز اعلام کرد که اوضاع امنیتی این شهر پس از درگیری شب گذشته آرام است.

قبایل الزنتان نیز اعلام کردند به جمع انقلابیون پیوسته و با رژیم دیکتاتوری قذافی مقابله خواهند کرد.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز به نقل از کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد گزارش داد که اوضاع در مرزهای لیبی و تونس به مرز بحران رسیده است.

بزرگترین مسئول نفتی لیبی نیز از کاهش تولید نفت به میزان 50 درصد خبر داد.

از سوی دیگر یک منبع در کرملین درباره تحولات اخیر لیبی گفت: معمر القذافی یک مرده سیاسی است و باید از قدرت کناره گیری کند.

کد مطلب 1264657

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