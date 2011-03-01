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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

" از اشارت‌های دریا " به بوته نقد می‌رود

" از اشارت‌های دریا " به بوته نقد می‌رود

کتاب " از اشارت‌های دریا " نوشته حمیدرضا توکلی در چهارمین نشست‌ تخصصی انجمن علمی نقد ادبی ایران و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب " از اشارت‌های دریا"( بوطیقای روایت در مثنوی) روز یکشنبه 15 اسفند مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و منتقدان این برنامه ابوالفضل حری عضو هیئت علمی دانشگاه اراک و حسین صافی پیرلوحه عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند . نویسنده اثر نیز در این جلسه حضور خواهد یافت.

نشست‌های تخصصی انجمن علمی نقد ادبی ایران و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن عملی استادان زبان و ادبیات فارسی و موسسه خانه کتاب با هدف نقد و بررسی کتب مختلف برگزار می‌شود.

این برنامه روز یکشنبه 15 اسفند از ساعت 16 تا 18 در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس به نشانی خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، خیابان سیندخت شمالی، کوچه فتاح‌الجنان، پلاک 3 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1264658

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