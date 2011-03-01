تشریح اقدامات شورای سیاستگذای عتبات عالیات/ احداث حسینیه و دارالضیافه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات اهم اقدامات انجام شده در امر بازسازی حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین (ع) در نجف اشرف، حرم امام حسین (ع) در کربلای معلی و بارگاه های کاظمین و سامرا را بیان کرد .

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اقدامات ستاد بازسازی عتبات عالیات در نجف اشرف گفت: این ستاد تا کنون توفیق این را داشته تا نسبت به ترمیم و تعویض سنگهای حرم و کاشیکاری معرق ورودی ایوان حرم مطهر، تأمین و راه اندازی رادیوی حرم، سیستم بی سیم و سیستم صوتی اقدام کند .

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اقدامات ستاد در بخش رفاهی زائران گفت: احداث حسینیه حیدریه در 1200 مترمربع، دارالضیافه در 700 مترمربع و استراحتگاه در 240 مترمربع برای زائران، احداث خط انتقال آب از کوفه به نجف و ساخت مخزن 2000 مترمکعبی، احداث کانال خطوط انتقال آب، برق و مخابرات در اطراف حرم، ساخت و نصب 13 برج روشنایی در اطراف حرم و راه اندازی کارگاه قالیشویی و رفوگری و احداث گلخانه حرم مطهر و تهیه و پخت بیش از یک میلیون و 500 هزار پرس غذا و توزیع در مراسم و برنامه ها از این جمله است .

حجت الاسلام محمدی در ادامه به بیان مهمترین اقدامات ستاد عتبات عالیات در کربلای معلی پرداخت و از تعویض سنگهای حرم مطهر و سنگکاری خیمه گاه حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) خبر داد .

رئیس شورای سیاستگذاری عتبات عالیات ساخت دو باب در طلای حرم مطهر حضرت ابوالفضل (ع) و ساخت و نصب کتابخانه حرم سیدالشهداء را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: ساخت و نصب ضریح قتلگاه امام حسین (ع)، ساخت و نصب در قتلگاه امام حسین (ع)، انتقال و نصب در مطلای باب الشهدای حرم سیدالشهداء (ع)، ساخت و انتقال سامانه سرمایش حرم حضرت ابوالفضل (ع)، طراحی و ساخت 12 باب در مطلای حرم، سنگکاری مقام مبارک حضرت علی اکبر (ع)، سنگکاری مقام مبارک حضرت علی اصغر (ع)، کاشیکاری به مساحت 1780 مترمربع، مرمت مضیف های حرمین و مرمت و نوسازی ضریح حضرت ابوالفضل العباس (ع) را از دیگر اقدامات این ستاد برشمرد .

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه به بخش دیگری از فعالیت ها و خدمات عمرانی ستاد در حرم امام حسین (ع) اشاره کرد و افزود: نصب سامانه صوتی حرم امام حسین (ع)، تأمین نیازمندیهای مخابراتی حرم، اجرای فیبر نوری در بین الحرمین، اجرای پروژه های نور، ساخت 21 برج روشنایی در بین الحرمین، تأمین و نصب لوسترهای مورد نیاز حرمین، راه اندازی کارگاه شستشوی فرش و رفوگری، تأمین و نصب لوسترهای مورد نیاز حرمین و تأمین فرش حرمین از دیگر اقدامات است .

رئیس شورای سیاستگذاری ستاد عتبات عالیات به اهم فعالیت ها در بازسازی حرمین عسکریین (ع) هم اشاره کرد و گفت : طراحی ضریح مطهر امامین عسکریین (ع)، طراحی و ساخت صندوق های قبور شریف، طراحی و اجرای مناره ساعت حرم طفلان مسلم (ع)، ساخت و نصب گلدسته های حرم طفلان مسلم (ع) و برخی خدمات دیگر از جمله اقدامات این ستاد است .

حجت الاسلام محمدی همچنین به تبیین مهمترین فعالیتهای این ستاد در حرم امام جواد (ع) پرداخت و از اتمام عملیات طلاکاری گنبد و گلدسته های حرم مطهر آن امام همام خبر داد .

وی کاشیکاری به مساحت 1780 مترمربع، انتقال و تعویض بیش از 15 هزار مترمربع سنگ صحن، ساخت 64 در چوبی حجره های صحن، تأمین لوسترهای حرم و راه اندازی کارگاره های آبکاری گنبد و پرداخت کاری را از دیگر فعالیتها برشمرد .