هشت هزار مورد بازرسی بازرسان بازرگانی صومعه سرا انجام دادند

محسن آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع بازرسی های انجام گرفته 290 واحد پرونده تخلف تشکیل وبه اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شده است.

وی همچنین به تشریح عملکرد اداره بازرگانی صومعه سرا دردو ماه گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: طی بازرسی های مشترک بعمل آمده فرمانداری، تعزیرات، شرکت نفت وآگاهی درخصوص فرآورده های نفتی 45 مورد بازرسی صورت گرفته که ازاین تعداد 9 پرونده تشکیل شده که سه مورد مربوط به شعبه نفت دو مورد مربوط به نمایندگی سیلندرگازخانگی و چهار مورد مربوط به واحدهای تعویض روغنی بوده که عناوین این پرونده ها گرانفروشی وکشف کالای قاچاق به ارزش ریالی 22 میلیون و601 هزارو360 ریال است.

رئیس بازرگانی صومعه سرا گفت: همچنین در این مدت 129 نانوایی مورد بازرسی قرارگرفته که تعداد 16 پرونده تخلف شامل کشف نمک غیربهداشتی، نداشتن ترازو و پروانه کسب، کم فروشی آرد، قاچاق وعدم دستورالعمل های بهداشتی طی سه مرحله مانورضربتی کشف شده است.

وی در ادامه ازبرگزاری نمایشگاه بهاره دراین شهرستان خبرداد و افزود: به جهت تنظیم بازارو کالاهای مورد نیاز مردم این نمایشگاه با استفاده ازپتانسیل های بازار و ایجاد رقابت وعرضه کالاهای اساسی برگزارمی شود تا مردم درآستانه عید نوروز کالاهای غرفه داران را با 15 تا20 درصد زیرقیمت بازارخریداری کنند.

آهنی خاطرنشان کرد: کالاهای چون پوشاک، کیف، کفش، گوشت، شیرینی وتنقلات دراین نمایشگاه عرضه می شود.

وی همچنین ازاجرای طرح نظارتی ویژه نوروزسال 90 خبرداد وتشریح کرد: این طرح ازاول اسفند ماه سال جاری شروع شده و تا دهم اردیبهشت ماه سال 90 ادامه دارد که هدف ازاجرای این طرح آرامش در فضای روانی کسب وکار، پایش مستمربازار، عرضه وتقاضای کالا، تلاش وبرنامه ریزی برای تامین وتوزیع وارائه به موقع کالا وخدمات، رسیدگی سریع به گزارشات مردمی، جلوگیری ازهرگونه کمبود وافزایش غیرمنطقی قیمت ها وکنترل ونظارت بازار است.

رئیس بازرگانی صومعه سرا ادامه داد: دربخش خدمات نیزنظارت برشرکت های مسافربری، حمل ونقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی وفرهنگی، سیاحتی وزیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری ها و رستوران های بین شهری با همکاری ارگان های ذیربط به صورت گشت مشترک انجام می گیرد.