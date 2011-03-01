حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم راه اندازی زبان روسی خبرگزاری مهر که عصر روز سه شنبه برگزار شد با اشاره به تهیه امکانات بیشتر برای رساندن اتفاقات پیرامونی به سایر ملت ها و کشورها گفت: از افتتاح بخش زبان روسی در خبرگزاری مهر بسیار خوشحالم، البته توقع داشتم این روند زودتر اتفاق بیافتد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: حوزه اطلاع رسانی در جهان امروز یک بخش جدی در حوزه سیاست است.

حجت الاسلام خاموشی تاکید کرد: حوزه اقتدار به اطلاعات مرتبط است، هر که اطلاعات بیشتری دارد اقتدار بیشتری دارد، تفاوتی ندارد یک شخص حقیقی باشد و یا یک شخص حقوقی.

وی افزود: اتفاقات پیرامونی ما بهانه است تا مسئله ای را مطرح کنم و آن اینکه، زمانی انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت اما در نگاه جهانی عده ای قصد داشتند آن را یک تحول سیاسی بدانند اما به نظر ما این مسئله یک تحول تمدنی است و یک بازگشت به اصول، ارزش و فطرت پاک انسانی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین بیان داشت: این نگاه توسط ملل مسلمان در وهله اول و توسط دیگر ملل در مرحله بعدی پذیرفته شده است.

حجت الاسلام خاموشی تاکید کرد: این نگاه در جهان پذیرفته شده است که عدالت باید بسط پیدا کند و ظلم نیز باید از بین برود و در جهان هرآنکه دستورالعمل عدالت محور داشته باشد ادامه پیدا می کند و هر که ظلم بورزد از بین خواهد رفت.

وی گفت: این موضوع قابل طرح است که چرا ملت ها در حال حاضر قیام می کنند و این مسئله به چه مفهومی است، البته نمی خواهم با نگاه سیاسی به این مسئله نگاه کنم بلکه به دید فطری انسانی و عقلانیت بشری توجه می کنم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: رسانه ها تا کی می توانند بر ظلم هایی که در حق مردم می شود سرپوش بگذارند، این اتفاقات پیرامونی ممکن است از انقلاب اسلامی نشات گرفته باشد، البته ما که در این انقلاب زندگی می کنیم می گوییم ممکن است اما آنان که در خارج از این نظام و انقلاب زندگی می کنند می گویند حتما.

حجت الاسلام خاموشی اظهار داشت: چقدر مناسب است که اطلاع رسانی به موقع این حوادث در اطراف ما صورت گیرد.

وی گفت: این خواست طبیعی بشر در هر نقطه از جهان است که این اطلاعات را بگیرد و فهم کند و بداند چه اتفاقاتی در حال وقوع است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: ایجاد یک زبان امکان دو سویه را ایجاد می کند. هم می توان اخبار و اطلاعات را ارسال کرد و هم می توان آنها را دریافت کرد.

حجت الاسلام خاموشی افزود: خبرگزاری مهر برای تعامل آماده است اما با حد و مرز عدم سلطه و با نگاه حریت، بندگی و انسانیت در خدمت همه هستیم و دست گرم آنها را می فشاریم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم راه اندازی بخش زبان روسی خبرگزاری مهر گفت: از مسئولان خبرگزاری مهر می خواهم مسئله راه اندازی سرویس زبان چینی و اسپانیولی را بررسی کنند.