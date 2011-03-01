بهره برداری از پنج طرح صنعتی در قالب مصوبات دولت در لرستان

علی مهدوی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد به طرح های تصویب شده در کارگروه آمایش صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات از مجموع 31 طرح صنعتی مصوبه در سفر دوم دولت به لرستان با اعتباری بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال 5 طرح به بهره برداری رسیده است.

مهدوی ادامه داد: شرکت پودر میکرونیزه صنعتی دورود، کارخانه پلی استر پلی ال الیگودرز، شرکت درب و پنجره UPVC و شیشه دو جداره پروفیل و پنجره نگین بروجرد، شرکت کمک فنر هیدرولیک زاگرس خودرو بروجرد و شرکت اسانسهای گیاهی خرم آباد از جمله این طرح های به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان با اشاره به اشتغالزایی 127 نفر در این طرح ها، یادآور شد: برای بهره برداری از این پروژه های اعتباری بالغ بر 131 میلیارد ریال هزینه شده است.

مهدوی همچنین با اشاره به تصویب 33 طرح در کمیسیون آمایش صنعت استان، ادامه داد: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر 265 میلیارد تومان از محل اعتبارات آمایش صنعت استان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: از این تعداد طرح آمایش صنعت 12 طرح با اعتباری بالغ 22 میلیارد تومان و هشت میلیون یورو به بانکهای استان معرفی شده اند.