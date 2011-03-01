محکومیت سرکوب مردم لیبی و مصر/ اعتراضات با کشتار ساکت نمی شود

"الکساندر سادونیکوف" سفیر روسیه در ایران در حاشیه راه اندازی بخش زبان روسی خبرگزاری مهر در تشریح موضع مسکو درباره تحولات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: موضع ما در این زمینه روشن و شفاف است، روسیه از جمله نخستین دولتهایی بود که از جنبشهای مردمی در این کشورها حمایت کرد.

وی با اشاره به اظهارات رسمی مقامهای روسی در مورد احترام دولتها به خواسته به حق مردم در این کشورها گفت: ما از همان ابتدا اقدامات سرکوبگرانه این دولتها را نیز محکوم کردیم و بویژه در مورد لیبی با انتشار بیانیه ها و اظهارات رسمی خواستار پایان دادن به سرکوب و کشتار مردم شدیم.

سادونیکوف از حمایت روسیه از تحریم شورای امنیت علیه دیکتاتور لیبی بعنوان نمونه ای از اقدامات عملی روسیه در این زمینه یاد کرد و افزود: نمی توان گفت که این تحریمها یک طرفه بوده چرا که با موافقت اعضای شورای امنیت سازمان ملل انجام گرفته است.

سفیر روسیه بر لزوم توجه رسانه ها به منابع معتبر روسیه در کسب اخبار موثق تاکید کرده و خبرهایی را که به نقل از مقامهای روسیه و از محافل غیر رسمی در زمینه مواضع این کشور در مورد اوضاع منطقه منتشر شده تکذیب کرد.

به گفته وی دولت روسیه مواضع اصولی در مورد مسائل بین المللی داشته و آن را به صورت رسمی اعلام کرده و برخلاف اظهارنظرهای مقامات غربی در زمینه مسائل منطقه که مورد انتقاد مردم این کشورها نیز قرار گرفته، به صورت عملی از حقوق ملتها دفاع کرده است.

وی در پایان یادآور شد همانطور که مسکو بارها اعلام کرده خواسته های مردم کشورها باید از سوی مقامات آنها شنیده و اجرا شود و دولتها باید بدانند که صدای مردم را نمی توان با سرکوب و کشتار و خونریزی ساکت کرد.