توانمند سازی مددجویان رکن اساسی فعالیتهای کمیته امداد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امید در جمع معاونان اشتغال و خودکفایی ادارات کل کمیته امداد سراسر کشور اظهار داشت: بر اساس سیاستهای مصوب ابلاغ شده از سوی دولت در برنامه پنجم توسعه، سالانه 10 درصد از خانواده های تحت حمایت به غیر از سالمندان و معلولان پس از توانمند سازی بایستی از حمایت این نهاد خارج شوند.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری عزت، کرامت و حفظ استقلال فرهنگی و اقتصادی خانواده های تحت حمایت را ازاصول فعالیتها و خدمات کمیته امداد امام (ره) دانست.

امید با بیان اینکه امروز مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال در تمام دنیا به صورت جدی مطرح است افزود: کاهش نرخ بیکاری از مهم ترین مسایل در تمام کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته است و کاهش آن از شاخصه های اصلی مبارزه با فقر و تهی دستی است.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه به بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و ارایه تسهیلات اشتغال در جهت کم کردن نرخ بیکاری از عوامل توسعه پایدار جوامع عنوان شده است.

وی تصریح کرد: کار انگیزی، توان افزایی و خودکفایی ازجمله طرحهای جدید تعریف شده در این معاونت بوده که در طرح کار انگیزی تسهیلات پرداختی از طریق حوزه حمایتی امداد و در طرح توان افزایی و خودکفایی تسهیلات بانکی به مددجویان پرداخت می شود.

امید، میزان اعتبار موجود کمیته امداد امام (ره) جهت پرداخت تسهیلات ازطریق بانکها به مددجویان را با معرفی این نهاد مبلغ 20 هزار میلیارد ریال عنوان کرد.