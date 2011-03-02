شهرداری قم در نخستین نمایشگاه مدیریت شهری کشور رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عابدینی پور در حاشیه بازدید از این نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های سراسر کشور گفت: نقش شهرداری‌ها در چگونگی ارائه خدمات، نقشی بی‌بدیل است و هر چه سطح دانش آگاهی مدیران و پرسنل شهرداری افزایش یابد در چگونگی ارائه خدمات دهی نیز تاثیر گذار است.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد امسال شهرداری در اجرای پروژه های متعدد در مناطق مختلف شهری را زمینه ساز رشد و توسعه دانست و تصریح کرد: علی رغم کمبودها و مشکلات بسیار در حوزه عمران و آبادانی شهر کارهای انجام گرفته در 2 سال گذشته از سوی شهرداری قم بسیار با ارزش است.



در این نمایشگاه، شهرداری قم ‌کلیه دستاوردهای عمران و توسعه شهری شامل مبلمان شهری، زیباسازی، فضای سبز، پارک‌ها‌، آتش نشانی، پسماندها، بازیافت و عمران شهری، حمل و نقل شهری، مترو و مونوریل و ... را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.



در مراسم اختتامیه این نمایشگاه، ‌غرفه شهرداری قم در زمینه عمران و توسعه شهری موفق به کسب رتبه برتر در بین شهرداریهای سراسر کشور شد.



نخستین نمایشگاه مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور از پنجم تا هشتم اسفندماه با حضور بیش از 100 شهرداری و 100 شرکت خصوصی مرتبط در مصلی بزرگ امام خمینی‌(ره) تهران آخرین دستاوردهای حوزه شهری را در معرض قضاوت مردم قرار دادند.

