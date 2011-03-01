سایت مرکز پژوهشهای بیوتکنولوژی خلیج فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، دکتر سید محمود رضا آقامیری رییس مرکز پژوهشهاى بیوتکنولوژی خلیج فارس عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهارداشت: سایت این مرکز به نشانی www.pgbp.ir جهت دسترسی محققین، پژوهشگران و دانشجویان در این زمینه راه اندازی شد.

وی ادامه داد: سیاست کلى مرکز، اجراى طرحهاى توسعه تکنولوژى از طریق پژوهش در مقیاس پایلوت و تولید دانش فنى قابل واگذارى به موسسات خصوصى، دولتى و یا سرمایه گذارى مشترک با موسسات خارجى است.

آقامیری ضمن اشاره به فعالیت 11 ساله این مرکز افزود: به دنبال اجرای برنامه موفق کاربرد محصولات بیوتکنولوژى در زمینه های مختلف، مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناورى براى تبدیل مرکز به پژوهشکده بیوتکنولوژى خلیج فارس با دو گرایش بیوتکنولوژى دریا و کشاورزى به دست آمد.

رئیس مرکز پژوهشهاى بیوتکنولوژی خلیج فارس به بخشی از اهداف مرکز اشاره کرد و افزود: توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال زایى تخصصى، افزایش ثروت در جامعه از طریق تجارى سازى نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهاى تحقیقاتى، تولیدى و خدماتى جامعه،افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهاى دانش محور، کمک به جذب دانش فنى و سرمایه هاى داخلى و بین المللى و حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهاى کوچک و متوسط فناورى و حمایت از مؤسسه ها و شرکتهاى تحقیقاتى و مهندسى نوآور با هدف توسعه فناورى و کارآفرینى از جمله مهمترین اهداف ما در توسعه زیست فناوری محسوب می شود.

مرکز پژوهشهای زیست فناوری خلیج فارس در بخش ساحل جنوبى با مساحت 380 هکتار در حال حاضر با دو آزمایشگاه مجهز میکروبیولوژی و مولکولی فعالیتهایی را در بخش تکثیر گیاهان از طریق کشت بافت، پرورش قارچ شیری و صدفی طرح تولید انبوه جلبک اسپیرولینا و پودر آن، استحصال کیتین از پوسته میگو بررسی خواص دارویی و خصوصیات فیزیکی الیاف کوتاه گیاه استبرق ، ساخت مخازن تصفیه فاضلاب و شناسایى، تعیین پراکنش و تهیه هرباریوم گونه‌هاى گیاهان دریایى آبهاى ساحلى جزیره قشم در دست انجام دارد.