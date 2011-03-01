ژنرالهای کشورهای منطقه کنار مردم باشند/ تهدیدی علیه ایران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر بسیجی دکترسیدحسن فیروز‌آبادی در حاشیه برگزاری همایش چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان نیروی هوایی که پیش از ظهر امروز سه شنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه توصیه شما در شرایط فعلی به ارتشهای کشورهای منطقه چیست؟ گفت: من از همان روز اول به ژنرال‌ها و فرماندهان ارتش‌های کشورهایی که خیزش‌های مردمی در آن‌ها به وجود آمده است اعلام کردم که شما از سرنوشت ژنرال‌های ارتش شاه و صدام درس بگیرید نه دست به کودتا بزنید که مایه روسیاهی شما خواهد شد و نه به سمت مردم شلیک کنید بلکه انقلاب مردم را درک کنید و در کنار مردم قرار بگیرد زیرا شما برای حفظ استقلال، تمامیت ارزی و حفظ نظام مردمی که ایجاد خواهد شد وظیفه‌های بزرگی دارید و نباید امروز به خاطر خواسته تعدادی دیکتاتور فاسد الک شوید.

وی همچنین در خصوص خیزش‌های مردمی کشورهای منطقه و تلاشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای ایران، گفت: قطعا این مساله ساختگی است و آن‌ها می‌خواهند دل خودشان را آرام کنند، به هر حال نقطه اتکا ابرسرمایه‌داری و استکبار جهانی و غربی بر نفت این منطقه بوده است و دیکتاتورهای فاسدی که جنبش‌های منطقه علیه آن‌ها به وجود آمده است نوکرهای مواجب بگیر آمریکا و غرب بوده‌اند یعنی در واقع آمریکا و غرب در حال تهدید شدن هستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اینکه بگویید این قضیه را راه انداخته‌اند که آن‌ها با بهانه هسته‌ای به ایران می‌آیند را اسراییلی‌ها ساخته‌اند چون بیشتر از همه ترسیده‌اند، زیرا بالاخره این بیداری اسلامی و انقلاب مردمی و استقلالی که در کشورهای اسلامی به جود می‌آید، حمایت‌های رژیم اشغالگر قدس را به حداقل می‌رساند و اقتدار کشورهای اسلامی را به حداکثر می‌رساند بنابراین صهیونیست‌ها برای آینده خود باید دنبال اجاره‌خانه باشند.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر هیچ تهدیدی علیه ایران وجود ندارد، گفت: ایران در اوج اقتدار، عزت و ثبات است و این دیگران هستند که ممکن است علیه خود احساس تهدید کند. ایران نه در زبان، نه در نوشته‌ها و سایت‌ها و نه در نشانه‌ها تهدیدی ندارد.