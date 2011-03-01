اعضای هیئت موسس انجمن ناشران البرز انتخاب شدند

محمد طاهری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در جلسه ای با حضور مدیران انتشارات مختلف استان البرز اعضای هیئت موسس برای تهیه، تدوین و تنظیم اساسنامه انجمن ناشران این استان انتخاب شدند.

وی ا فزود: در این راستا آقایان مدیر فلاح مدیر انتشارات مدیر فلاح ، سرافراز مدیر انتشارات سرافراز، عظیمیان مدیر انتشارات چشمه آدینه و خانمها نظری مدیر انتشارات نجم کبری و مردانی مدیر انتشارات دردانش به عنوان هیات موسس انجمن ناشرین استان ماموریت یافتند اساسنامه این انجمن را تهیه، تدوین و تنظیم کنند.

این مسئول خاطر نشان کرد: اساسنامه انجمن ناشران استان البرز طی مراحل مقدماتی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید و تکمیل ، سایر مراحل قانونی لازم برای برگزاری انتخابات هیئت مدیره و شروع فعالیت انجمن صورت می گیرد .

رئیس اداره مطبوعاتی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اظهار داشت: انجمن ها به عنوان بازوی توانمند ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در راه انجام فعالیت های فرهنگی و هنری تشکیل می شود تا با فعالیتهای آنان بسترهای لازم برای توسعه و تقویت فرهنگ و هنر استان و بهره مندی مردم از برنامه های متنوع فرهنگی و هنری فراهم شود .

طاهری افزود: گردآمدن ناشرین حول محوری به نام انجمن باعث ایجاد اتحاد ، افزایش همدلی و تقویت ناشرین شده و بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر ناشرین در استان با آن روبرو هستند، برطرف خواهد کرد.