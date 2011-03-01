منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر 900 هکتار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، طرح الحاق سایت پنج به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به‌صورت رسمی سه شنبه با حضور رئیس کل گمرک ایران اجرا شد.

در حاشیه این مراسم عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک کشور عنوان کرد: ایران در 11 ماه گذشته با 150 کشور معاملات تجاری داشته و این تجارت شامل 9 میلیون و 500 هزار تن ترانزیت با مجموع 100 کشور مبدا و مقصد بوده است به این معنی که 100 کشور پذیرای ایران به عنوان مقصدی امن برای حمل کالاهایشان بودند.



وی با تاکید بر لزوم تجهیز گمرکات کشور افزود: مباحث مورد توجه گمرک در حال حاضر تجهیز گمرکات کشور است. در این زمینه مطالعاتی تحت عنوان آمایش سرزمین آغاز شده و شامل مکان یابی موقعیت های مناسب گمرک در کشور برای تجهیز هرچه بیشتر آنها می شود.



معمارنژاد درباره تاخیر در الحاق 900 هکتار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر گفت: الحاقات در مناطق شامل الزاماتی است که نخستین شرط آن حصارکشی و امکان ورود و خروج با نظارت گمرک است که خوشبختانه هم اکنون الحاق سایت پنج به این منطقه عملی شد.



وی تسهیل قوانین گمرکی در کشور را از دلایل افزایش مناطق ویژه دانست و افزود: شرکتهای تحت پوشش طرح الحاق می توانند گامهای موثری در اقتصاد کشور بردارند.



با الحاق سایت پنج به این منطقه، شرکت های پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)، پتروشیمی رازی، پتروشیمی فارابی، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، پایانه اکسیر شیمی، شرکت کالای پتروشیمی و دیگر شرکت های این سایت، در محدوده این منطقه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن بهره مند می شوند.