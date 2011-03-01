22 طرح بزرگ در لرستان به بهره برداری می رسد

امیر حمزه حقی آبی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این طرح ها در بخش راهسازی، کشاورزی، مسکن، مسکن روستایی، بهداشت و درمان و ورزشی به بهره برداری می رسند.

وی ادامه داد: اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این طرح های عمرانی، خدماتی و زیرساختی بالغ بر 298 میلیارد تومان بوده است.

بنابراین گزارش هیئت دولت از روز چهارشنبه همزمان با 11 اسفند ماه با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف این استان پیگیری خواهند کرد.

هم زمان با آغاز دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان لرستان، 10 نفر از اعضای دولت از روز چهارشنبه با سفر به شهرهای مختلف استان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان لرستان پیگیری خواهند کرد.

همچنین افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی استان لرستان از دیگربرنامه های سفر اعضای هیئت دولت به شهرستان های این استان است، ضمن اینکه هیئت وزیران با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان در جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها نیز حضور خواهند یافت.

از جمله برنامه های رئیس جمهور در هشتاد و هفتمین سفر استانی، حضور در کارگروه فرهنگ و هنر استان، دیدار با خانواده شهدا وایثارگران، دیدار با برگزیدگان و مدیران اجرایی استان، شرکت در جلسه هیئت دولت در استان لرستان و همچنین انجام گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم از طریق شبکه استانی خواهد بود.