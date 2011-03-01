تصویر 12 کاریکاتور؛ از بادی بیلدینگ پادشاه تا دماغ سوخته قذافی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی از جمله یمن و بحرین، مصر و تونس بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

بادی بیلدینگ پادشاه!

روزنامه الشرق الاوسط در کاریکاتوری به قدرت پوشالی رژیمهای جهان عرب اشاره دارد که با نسیمی ملایم از بین می رود.

جنگ رسانه ای و سربازان آمریکایی!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به سیاستهای رسانه ای آمریکا توجه دارد که با شبکه های ماهواره سعی در تحمیل واقعیتها از نگاه خود دارد.

دست صلح عقرب اسرائیلی!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به ادعای پوشالی صلح و سازش رژیم صهیونیستی در مذاکرات سازش توجه دارد.

پناهگاه صدام برای قذافی؛ همه چیز تمام شد!

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز به تکرار احتمالی سرنوشت صدام برای "معمر قذافی" در لیبی اشاره دارد.

دماغ سوخته!

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به نگرانیهای شدید معمر قذافی رهبر لیبی از قیام گسترده مردم اشاره دارد.

ارابه تاریخ؛ چرخ بوعزیزی!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به چرخ دستی "محمد بوعزیزی" جوان تونسی اشاره دارد که سرنوشت دیکاتورهای جهان عرب را به زباله دان تاریخ فرستاد.

پول بی ارزش!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به پایان دوره دیکتاتور لیبی در روزهای آتی اشاره دارد.

ملت لیبی و مخ قذافی!

روزنامه الرایه قطر امروز به جدال ملت لیبی با مغز پوک معمر قذافی اشاره دارد.

صندلی خیالی!

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به قدرت خیالی حاکمان جهان عرب اشاره دارد که در روزهای اخیر سقوط سریالی آنها آغاز شده است.

بهای تغییر!

روزنامه الدستور اردن امروز به هزینه بالای تغییرات در جهان عرب اشاره دارد. بر این اساس، حاکمان جهان عرب در سرکوب اعتراضات مردمی حتی ابایی از بهره گیری از نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی ندارند.

صید بزرگ؛ بدون شرح



الانتقاد لبنان

عروسک خیمه شب بازی غرب؛ بدون شرح



عکاظ عربستان