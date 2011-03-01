پیروزی پرگل گامبا اوزاکا برابر ملبورن/ نماینده ژاپن صدرنشین گروه E شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن تیم "گامبااوزاکا" ژاپن با نتیجه 5 بر یک برابر "ملبورن ویکتوری" استرالیا به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که از گروه E و در ورزشگاه بانپاکو برگزار شد، تاکویا تاکایی(4)، آدریانو(7- پنالتی)، لی(11)، تاکاهیروز فوتوگاوا(63) و کیم(90) برای تیم "گامبااوزاکا" ژاپن گل زدند و موسکات(22- پنالتی) تک گل "ملبورن ویکتوری" استرالیا را به ثمر رساند.

در دیگر مسابقه این گروه صبح امروز تیم فوتبال "تیانجین تدا" چین در زمین تیم "جیجو یونایتد" کره‌جنوبی با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یافت. در مجموع تیم "گامبااوزاکا" ژاپن با 3 امتیاز و تفاضل گل 4+ صدرنشین این گروه شد و تیم "تیانجین تدا" چین با 3 امتیاز و تفاضل گل 1+ در رده دوم قرار گرفت. تیم‌های "جیجو یونایتد" کره‌جنوبی و "ملبورن ویکتوری" استرالیا هم بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفته اند.

روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:35، ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی

* الهلال عربستان - سپاهان ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان - النصر عربستان، ساعت 15:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند

* استقلال ایران - السد قطر، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

گروه F:

* هانگ‌ژو گرین تون چین - ناگویا گرامپوس ژاپن، ساعت 15:05، ورزشگاه اژدهای زرد شهر هانگ‌ژو