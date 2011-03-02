به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی در کشور تایلند به میزبانی دو شهر "خانوم" و "سانخولا" برگزار می‌شود. شهر "خانوم" طی روزهای 20 تا 23 فروردین‎ماه میزبان این رقابت‌هاست. مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی شهر "سانخولا" نیز از 25 فروردین‎ماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

برای هر یک از رقابت‎های تور آسیایی والیبال ساحلی برگزار شده در شهرهای "خانوم" و "سانخولا" 10 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

اندونزی نیز میزبان یک دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی است که از 30 فروردین‎ماه در جزیره "باتام" آغاز شده و تا دوم اردیبهشت‎ماه ادامه خواهد داشت. جایزه نقدی در نظر گرفته شده برای این رقابت‎ها 15 هزار دلار است.

احمد خجسته، رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: هنوز پاسخی به دعوت این کشورها نداده‎ایم اما قصد داریم یک تیم به هر یک از رقابت‏های برگزار شده در تایلند و اندونزی اعزام کنیم.