به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی در کشور تایلند به میزبانی دو شهر "خانوم" و "سانخولا" برگزار میشود. شهر "خانوم" طی روزهای 20 تا 23 فروردینماه میزبان این رقابتهاست. مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی شهر "سانخولا" نیز از 25 فروردینماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
برای هر یک از رقابتهای تور آسیایی والیبال ساحلی برگزار شده در شهرهای "خانوم" و "سانخولا" 10 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
اندونزی نیز میزبان یک دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی است که از 30 فروردینماه در جزیره "باتام" آغاز شده و تا دوم اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت. جایزه نقدی در نظر گرفته شده برای این رقابتها 15 هزار دلار است.
احمد خجسته، رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: هنوز پاسخی به دعوت این کشورها ندادهایم اما قصد داریم یک تیم به هر یک از رقابتهای برگزار شده در تایلند و اندونزی اعزام کنیم.
