جزئیات 4 مرکز تحقیقاتی فضایی / دستاوردهای فضایی دانشگاههای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، روزگاری تکنولوژی فضایی دانش و فناوری بود که برای ساخت و ارسال موشکهای فضایی به مدار زمین به کاربرده می شد. به تدریج ساخت، هدایت و کنترل ماهواره ها توجه مهندسان فضایی دنیا را به خود جلب کرد. از این رو گامهای بلندتری در این حوزه برداشته شد.
ایران نیز همزمان با توسعه فناوری هوایی، اقدام به توسعه فناوریهای فضایی کرد به گونه ای که امروزه می توان از 8 طرح آماده بهره برداری در حوزه هوافضا یاد کرد که به شرح زیر است:
- ماهواره بر سفیر 1B با بالا بردن تراست موتور از 32 به 37 تن با قابلیت حمل ماهواره تا وزن 50 کیلوگرم در مدار بیضوی
- بهینه سازی ماهواره 1A برای پرتاب ماهواره "رصد"
- ماهواره رصد به عنوان اولین ماهواره تصویربرداری کشور با قابلیت تصویربرداری با تاثیرپذیری بهتر از 200 متر
- کاوشگر 4 مجموعه آزمایشگاه فضایی با محموله زیستی و ارتفاع بیش از 120 کیلومتر با همکاری پژوهشگاه هوافضا
- ایستگاه زمینی ثابت برای دریافت تصاویر از ماهواره های سنجش از دور با قطر آنتن 8 متر
- ایستگاه زمینی ثابت برای دریافت تصاویر از ماهواره های سنجش از دور با قطر آنتن 6 متر
- شبکه فرماندهی و کنترل امنیت فضایی، مرکز آزمایش موتور ماهواره بر با تراست 150 متر، سامانه جامع بهره برداری از اطلاعات فضایی، شروع ساخت مرحله اول پایگاه مراقبت فضایی کشور، سامانه ردیابی و شناسایی سیگنالی و سامانه ردیابی راداری آرایه فازی
راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه سازه و سامانه های فضایی خاورمیانه
سازه حامل ماهواره از لحظه آماده سازی در کارخانه و حمل و نقل های زمینی تا رسیدن به نقطه تزریق ماهواره در مدار با محیط های گوناگون مانند بارهای استاتیکی و شبه استاتیکی، بارهای حرارتی، بارهای شوک، ارتعاش و اکوستیکی مواجه است که به منظور بررسی مقاومت آنها در محیطهای مختلف باید در محیطهای آزمایشگاهی تست شود.
این مرکز تحقیقات فضایی، مجهز به آزمایشگاه های متعدد چون آزمایشگاه بارگذاری و استحکام استاتیکی سازه، بارگذاری و استحکام حرارتی سازه، مودال و تلاطم، بارگذاری ارتعاشی و هسته ای سازه، شوک و پیروشوک، خواص جرمی، جدایش مراحل ماهواره بر، ماهواره و پوشش ماهواره و داده برداری میدانی است که در بخش هایی دارای قابلیت هایی با کلاس جهانی است.
تلاش دانشگاه امیرکبیر در زمینه راه اندازی پژوهشکده هوافضا
علیرضا رهایی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگویی با مهر با اشاره به راه اندازی پژوهشکده هوافضا در این دانشگاه، افزود: طرح ایجاد پژوهشکده هوافضا از سالهای قبل تدوین شده است که در این راستا با همکاری مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان هوافضا اقدام به راه اندازی این پژوهشکده کردیم.
آزمایشگاه کنترل حرارت
آزمایشگاه کنترل وضعیت
آزمایشگاه PAYLOD
آزمایشگاه زمینی
آزمایشگاه مهندسی سیستم
آزمایشگاه GSE
آزمایشگاه سازه
آزمایشگاه توان الکتریکی
آزمایشگاه پیشرانه های فضایی
آزمایشگاه ادوات دقیق
آزمایشگاه EMC
آزمایشگاه C & DH
اتاق تمیز
اتاق ساخت و مونتاژ مکانیکی
اتاق ساخت و مونتاژ الکتریکی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین از انتخاب اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده هوافضا خبر داد و گفت: پس از اخذ مجوز، اعضای شورای پژوهشکده انتخاب شدند. در حال حاضر اعضای این شورا پروژه های تحقیقاتی را با همکاری سازمان هوا فضا در دستور کار خود دارند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این پژوهشکده تا سال آینده راه اندازی شود.
مرکز تحقیقات دانشگاه علم و صنعت ایران
پس از به ثمر نرسیدن همکاری ایران با سایر کشورها در خصوص طراحی و ساخت ماهواره، تحقیق در این زمینه به دانشگاهها واگذار شد که در این زمینه طراحی و ساخت دو ماهواره "نوید" و "ظفر" به دانشگاه علم و صنعت واگذار شد.
طبق گفته دکتر حسین بلندی، رئیس مرکز تحقیقات فضایی، با اجرای دو پروژه ماهواره نوید و ظفر به کلیه فناوریهای زیرسیستم ماهواره شامل زیرسیستم سازه، حرارت، انرژی، تصویربرداری، زیرسیستم محموله ذخیره و ارسال، الکترونیک روی بورد دست یافتیم.
بلندی، پایش ذخایر نفت، معادن، بررسی جنگلها، زمینهای شور و قلیایی، بررسی امراض و آفات و استفاده از تصاویر در جهت بررسی بحرانهای طبیعی را از کارکردهای این دو ماهواره دانست و اظهار داشت: با تجهیزات آزمایشگاهی که در اختیار داشتیم موفق به تولید سلولهای خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز برای ماهواره نوید شدیم.
آخرین آزمایشگاه تحقیقات فضایی در دانشگاه خواجه نصیر افتتاح می شود
مهران میرشمسی رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی فضایی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتگو با مهر با اشاره به سابقه فعالیت های این دانشگاه در حوزه هوافضا افزود: در بخش آموزشی این دانشگاه از سال 80 با راه اندازی گرایش جدید "مهندسی فضایی" اقدام به آموزش نیروهای متخصص کشور در این حوزه در مقاطع تحصیلات تکمیلی کردیم. ضمن آنکه دانشکده های مکانیک، برق، سنجش از راه دور و هوافضا دانشگاه خواجه نصیر نیز به صورت خاص و ویژه به مباحث مرتبط با صنایع فضایی کشور پرداخته اند.
رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی فضایی دانشگاه خواجه نصیر به بیان آخرین دستاوردهای پژوهشگران این دانشگاه پرداخت و یادآور شد: ساخت آزمایشگاه شبیه ساز 3 درجه آزادی دینامیک، کنترل وضعیت سامانه های فضایی، ساخت تونل باد، طراحی و ساخت نمونه های صنعتی و آزمایشگاهی عملگرهای سیستم های کنترل وضعیت سامانه های فضایی، ساخت آزمایشگاهی سنسورهای سامانه های فضایی بخشی از دستاوردهای این دانشگاه است.
میرشمسی از مشارکت این دانشگاه در پروژه های ملی ماهواره خبر داد و خاطر نشان کرد: دانشگاه با تمامی مراکز صنعتی کشور در زمینه های مختلف از مراحل طراحی تا مراحل تست سامانه ها همکاری دارد. در پروژه های ماهواره های ملی نیز دانشگاه خواجه نصیر در زمینه مشاوره و اجرای برخی از زیر مجموعه های ماهواره ها همکاری داشته است.
رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی فضایی دانشگاه خواجه نصیر با تاکید بر اینکه این آزمایشگاه با حمایت و پشتیبانی مرکز تحقیقات مخابرات افتتاح می شود، اضافه کرد: این آزمایشگاه تحقیقاتی با هدف ایجاد زمینه ای برای بالا بردن کیفیت آموزشی و پژوهش در زمینه های تخصصی فضایی و طراحی و ساخت سامانه های فضایی راه اندازی شده است.
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