سیل 20 میلیارد ریال به جاده های دشتی خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، شهریار روزی طلب بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر سیل 12 بهمن محورهای شنبه به درویش و باغان وکردلان و محور خورموج به حناشور و محور کدوان به دولت آباد و بخشی از بزرگراه سیراف در این سیل خسارت دیده اند .

وی اضافه کرد: بر اثر این سیل پنج دستگاه پل و 78 کیلومتر شانه سازی این محورها هم از بین رفته است .

رئیس اداره راه و ترابری دشتی افزود: باتوجه به نیاز فوری برای ساخت پل در این محورها باید اعتبار لازم برای ساخت فوری پل و ترمیم بناها تامین شود .