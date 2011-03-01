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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

سیل 20 میلیارد ریال به جاده های دشتی خسارت وارد کرد

سیل 20 میلیارد ریال به جاده های دشتی خسارت وارد کرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری دشتی گفت: سیل اخیر در دشتی 20 میلیارد ریال خسارت به راهها وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، شهریار روزی طلب بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر سیل 12 بهمن محورهای شنبه به درویش و باغان وکردلان و محور خورموج به حناشور و محور کدوان به دولت آباد و بخشی از بزرگراه سیراف در این سیل خسارت دیده اند.

وی اضافه کرد: بر اثر این سیل پنج دستگاه پل و 78 کیلومتر شانه سازی این محورها هم از بین رفته است.

رئیس اداره راه و ترابری دشتی افزود: باتوجه به نیاز فوری برای ساخت پل در این محورها باید اعتبار لازم برای ساخت فوری پل و ترمیم بناها تامین شود.

شهرستان دشتی در 80 کیلومتری شرق بوشهر واقع است.

کد مطلب 1264686

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