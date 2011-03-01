مجمع ارومیه ای های مقیم تهران تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به معرفی شهر ارومیه به عنوان نوزدهمین شهر ایرانی توسط فرهنگستان هنر افزود: برای معرفی بیشتر قابلیت ها و پتانسیل های این شهر زیبا برنامه های متنوعی در ارومیه و تهران پیش بینی شده و مقدمات تشکیل مجمع ارومیه ای های مقیم استان تهران نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به توجه دولت به برنامه های فرهنگی در کشور اظهارداشت: اعتبارات فرهنگی در دور سوم سفر استاندای هیئت دولت به استان 530 میلیارد ریال تصویب شد که با پیگیری استاندار آذربایجان غربی این اعتبارات به 800 میلیارد ریال افزایش یافته است .

فتح الهی ادامه داد: اعتبارات فرهنگی پنج ساله است و پیش بینی می شود چهار هزار میلیارد ریال اعتبار به برنامه های فرهنگی استان در پنج سال آینده اختصاص یابد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: زمینه اجرای برنامه های فرهنگی در استان فراهم است و در کنار برنامه های عمرانی ،اقتصادی و توسعه استان برنامه ای فاخر فرهنگی نیز تدوین و در حال اجرا است .

این مقام مسئول بیان داشت: شورای شهر ارومیه نیز همچون مدیریت عالی استان دغدغه فرهنگی دارند و استانداری از طرح های فاخر و ماندگار فرهنگی شورای اسلامی شهر ارومیه استقبال می کند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برخی از نماد های شهر ارومیه از جمله انگور، سیب، انواع توت و دریاچه ارومیه بر حفظ و معرفی بیشتر این نماد ها در قالب اجرای برنامه های فرهنگی و جشنواره ها تاکید کرد.

فتح الهی بر پیگیری جدی خرید امتیاز تیم فوتبال دسته یک کشوری به نام آذربایجان غربی و آماده سازی آن برای مسابقات تاکید کرد و گفت : استاندار آذربایجان غربی از تشکیل این تیم حمایت می کند.

اجلاس روسای فرهنگی شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در ارومیه برگزار می شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ارومیه هم در این دیدار با ارائه گزارشی از برنامه ها فرهنگی شورای اسلامی و شهرداری ارومیه، خریداری توتستان های و باغات گردوی داخل محدوده شهر و تبدیل آنها به مراکز تفریحی،ایجاد مراکز ورزشی، تجهیز کتابخانه های محلی و احداث فرهنگسرای قرآن و عترت را از جمله برنام های فرهنگی شورای شهر ارومیه عنوان کرد.

لطفه مبین همچنین از برگزاری اجلاس روسای کمیسون فرهنگی شورای اسلامی کلان شهر ها و مراکز استان ها در اول اردیبهشت ماه و مجمع مشورتی بانوان عضوو شورا های کشور در آینده در ارومیه خبر داد.

در این دیدار اصغر زاده، حضرت پور، فرهودی از اعضای شورایی اسلامی شهر ارومیه و عدل دوست سرپرست شهرداری ارومیه نیز حضور داشتند.