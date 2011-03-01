سیدشهاب سیدمحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر هدف از برگزاری این جشنواره را تشویق انتشاراتی‌های متعلق به روابط عمومی سازمان‌ها به ادامه کار تولید و ارائه الگوهای برتر در این زمینه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ششمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی‌های کشور با همکاری استادان دانشگاه و مدیران و کارشناسان این عرصه برگزار می‌شود، گفت: پس از فراخوان حدود سه ماه قبل حدود 1500 اثر در قالب نشریه، مقاله، خبر، گزارش، مصاحبه، سرمقاله و یادداشت، عکس، وبسایت، صفحه خوانندگان، خبرنامه الکترونیکی، پوستر، بروشور، ویژه نامه و کتاب از حدود 150 روابط عمومی سطح کشور به دبیرخانه رسید.

رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی اضافه کرد: پس از ارزیابی این آثار توسط کمیته علمی 40 اثر به بخش رقابتی راه یافتند و در واقع به عنوان برگزیده انتخاب شدند که این آثار در روز برگزاری مراسم معرفی می‌شوند.

سیدمحسنی همچنین از برگزاری سه کارگاه آموزشی در این جشنواره خبر داد و گفت: در روزهای 10 و 11 سه کارگاه آموزشی با عنوان‌های آشنایی ببا خبرنویسی نوین در عرصه ارتباطات الکترونیک، گرافیک و صفحه‌آرایی در نشریات روابط عمومی و کارگاه تولید محتوا در فضای سایبر با حضور استادان مربوط به هر یک برگزار می‌شود.

وی افزود: ششمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی‌های کشور از ساعت 14 تا 17 روز 12 اسفند ماه در سالن اجتماعات شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.