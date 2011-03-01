  1. هنر
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

پنجشنبه هفته جاری /

40 برگزیده جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی‌ها معرفی می‌شوند

40 برگزیده جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی‌ها معرفی می‌شوند

ششمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی‌های کشور پنجشنبه هفته جاری با معرفی 40 برگزیده به کار خود خاتمه می‌دهد.

سیدشهاب سیدمحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر هدف از برگزاری این جشنواره را تشویق انتشاراتی‌های متعلق به روابط عمومی سازمان‌ها به ادامه کار تولید و ارائه الگوهای برتر در این زمینه عنوان کرد.
 
وی با بیان اینکه ششمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی‌های کشور با همکاری استادان دانشگاه و مدیران و کارشناسان این عرصه برگزار می‌شود، گفت: پس از فراخوان حدود سه ماه قبل حدود 1500 اثر در قالب نشریه، مقاله، خبر، گزارش، مصاحبه، سرمقاله و یادداشت، عکس، وبسایت، صفحه خوانندگان، خبرنامه الکترونیکی، پوستر، بروشور، ویژه نامه و کتاب  از حدود 150 روابط عمومی سطح کشور به دبیرخانه رسید.
 
رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی اضافه کرد: پس از ارزیابی این آثار توسط کمیته علمی 40 اثر به بخش رقابتی راه یافتند و در واقع به عنوان برگزیده انتخاب شدند که این آثار در روز برگزاری مراسم معرفی می‌شوند.
 
سیدمحسنی همچنین از برگزاری سه کارگاه آموزشی در این جشنواره خبر داد و گفت: در روزهای 10 و 11 سه کارگاه آموزشی با عنوان‌های آشنایی ببا خبرنویسی نوین در عرصه ارتباطات الکترونیک، گرافیک و صفحه‌آرایی در نشریات روابط عمومی و کارگاه تولید محتوا در فضای سایبر با حضور استادان مربوط به هر یک برگزار می‌شود.
 
وی افزود: ششمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی‌های کشور از ساعت 14 تا 17 روز 12 اسفند ماه در سالن اجتماعات شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

دبیر این جشنواره ابراز امیدواری کرد وزرای ارشاد و ارتباطات به مراسم پایانی این جشنواره بیایند.

کد مطلب 1264689

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها